Drones detetados a sobrevoar base militar na Bélgica

Quinze drones não identificados foram vistos a sobrevoar uma base militar no leste da Bélgica, durante a noite de quinta para sexta-feira, de acordo com a imprensa local.

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Os drones foram detetados por acaso durante um teste de rotina do equipamento de vigilância, por volta da 1h45 de sexta-feira, sobre a base militar de Elsenborn.

A base, situada na Comunidade Germanófona da Bélgica, cobre 28 quilómetros quadrados e é utilizada principalmente como campo de treino do exército.

Ainda não é claro de onde vieram os drones e quem os estava a controlar, embora alguns meios de comunicação locais tenham dito que teriam voado sobre a fronteira a partir da vizinha Alemanha.

O Ministério da Defesa belga terá iniciado uma investigação sobre o incidente.

Os avistamentos de drones surgem no meio de uma recente vaga de violações do espaço aéreo na Europa.

O aeroporto de Munique, na Alemanha, foi obrigado a suspender as operações na quinta-feira à noite, depois de terem sido registados "vários avistamentos de drones", o que levou ao cancelamento de 17 voos.

Nas últimas semanas, os aeroportos da Dinamarca, Noruega e Polónia suspenderam igualmente os voos devido à atividade de drones não identificados.

Foram também comunicadas violações do espaço aéreo na Estónia e na Roménia.

Estas incursões alimentaram um debate entre os líderes europeus sobre a viabilidade de um chamado muro de proteção contra drones para proteger a extremidade oriental do continente contra incursões de drones que se acredita serem provenientes da Rússia.

Moscovo rejeitou as alegações de que era responsável por qualquer uma das violações do espaço aéreo, chamando-lhes "acusações infundadas".