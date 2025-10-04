Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Takaichi eleita líder do partido do governo no Japão e poderá tornar-se primeira-ministra

A recém-eleita líder do Partido Liberal Democrático (LDP) do Japão, Sanae Takaichi, comemora após vencer as eleições para a liderança do LDP em Tóquio, Japão, sábado, 4 de outubro de 2025. (Ki
A recém-eleita líder do Partido Liberal Democrático (LDP) do Japão, Sanae Takaichi, comemora após vencer as eleições para a liderança do LDP em Tóquio, Japão, sábado, 4 de outubro de 2025.
De Jeremiah Fisayo-Bambi com AP
Publicado a
O partido no poder no Japão elegeu Sanae Takaichi como a sua nova líder, o que, muito provavelmente, a tornará na primeira mulher a ocupar o cargo de Primeiro-Ministro.

O partido no poder no Japão elegeu no sábado a antiga ministra da Segurança Económica, Sanae Takaichi, como a sua nova líder, o que a tornará, provavelmente, a primeira mulher a ocupar o cargo de Primeiro-Ministro do país.

Este acontecimento sem precedentes permitiria a Takaichi, um dos membros mais conservadores do partido dominado pelos homens, fazer história como a primeira mulher a liderar o Partido Liberal Democrata, há muito no poder.

Cinco candidatos - dois atualmente em funções e três antigos ministros - disputavam a presidência do LDP.

Takaichi derrotou o ministro da Agricultura Shinjiro Koizumi, filho do popular antigo primeiro-ministro Junichiro Koizumi, numa segunda volta da votação intrapartidária do LDP.

Substitui agora o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, numa altura em que o partido espera recuperar o apoio da opinião pública e manter-se no poder após grandes derrotas eleitorais.

A recém-eleita líder do Partido Liberal Democrático (LDP) do Japão, Sanae Takaichi, à direita, faz uma vénia enquanto aperta a mão ao Primeiro-Ministro Shigeru Ishiba, depois de ter vencido as eleições para os líderes do LDP
A recém-eleita líder do Partido Liberal Democrático (LDP) do Japão, Sanae Takaichi, à direita, faz uma vénia enquanto aperta a mão ao Primeiro-Ministro Shigeru Ishiba, depois de ter vencido a eleição dos líderes do LDP Kim Kyung-Hoon/AP

O seu partido continua a ser de longe o maior na câmara baixa, que determina o líder nacional, porque os grupos da oposição estão muito divididos.

A votação de sábado envolveu apenas 295 deputados do LDP e cerca de 1 milhão de membros com quotas em dia. Apenas reflectiu 1% da população japonesa.

Está prevista uma votação parlamentar em meados de outubro. O LDP, que tem sido criticado pelos líderes da oposição por criar um vazio político prolongado, precisa de se apressar porque o vencedor enfrentará em breve um teste diplomático: uma possível cimeira com o Presidente dos EUA, Donald Trump, que poderá exigir que o Japão aumente as suas despesas com a defesa.

A reunião está a ser planeada para o final de outubro, quando Trump se deslocar à cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico na Coreia do Sul, que terá início a 31 de outubro.

