Israel aguarda libertação dos últimos reféns do Hamas

Israel espera que todos os reféns vivos sejam libertados pelo Hamas à Cruz Vermelha na segunda-feira de manhã, disse o porta-voz do governo israelita, Shosh Bedrosian, este domingo.

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Bedrosian disse aos jornalistas em Telavive que, após a sua libertação, os reféns serão transferidos através da fronteira para Israel e levados para a base militar de Re'im.

Bandeiras israelitas serão usadas para cobrir os caixões que contêm os restos mortais dos reféns mortos antes de serem levados para uma instalação forense para identificação.

Em declaração no domingo, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou que o seu país está "preparado e pronto para receber imediatamente todos os reféns".

O gabinete partilhou os comentários de Netanyahu no X após a sua reunião com Gal Hirsch, o coordenador para os prisioneiros e desaparecidos.

Hamas inicia preparativos para a libertação dos reféns

De acordo com os meios de comunicação social israelitas, o Hamas começou a transferir os reféns para os pontos de reunião antes da sua libertação.

Anteriormente, tinha surgido a notícia de que a libertação poderia ser efetuada pelo Hamas no domingo, depois de o vice-presidente dos EUA, JD Vance, ter dito ao programa "Meet the Press" da NBC no domingo que "deveria acontecer a qualquer momento".

Vance acrescentou que não existem planos para o exército americano se deslocar a Israel ou a Gaza.

O anúncio sobre a libertação dos reféns ecoou as notícias veiculadas pelos meios de comunicação social norte-americanos, segundo as quais o Hamas informou os mediadores de que está disposto a libertar cerca de 20 reféns vivos, em vez de esperar pela data previamente acordada, como refere o Wall Street Journal.

A libertação está prevista para segunda-feira e deve coincidir com a visita do presidente dos EUA, Donald Trump, a Israel e, mais tarde, ao Egito, para uma cimeira de líderes mundiais e garantes do acordo de paz em Gaza.

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Trump poderá visitar o hospital na segunda-feira

Entretanto, há planos de contingência para que Trump acrescente uma visita rápida a um dos hospitais que recebem os reféns libertados.

De acordo com informações obtidas pelo The Times of Israel, Trump tem planos para incluir uma breve paragem num dos hospitais que recebem os reféns libertados, se as circunstâncias o permitirem.

A curta visita de Trump a Israel na segunda-feira incluirá uma receção no aeroporto pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pelo presidente Isaac Herzog, um discurso na Knesset, o parlamento de Israel, e um encontro com as famílias dos reféns.

O último cessar-fogo mediado por Trump e pelos principais negociadores árabes começou na sexta-feira e marca um passo fundamental para o fim da guerra sangrenta de dois anos que foi desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, quando cerca de 1200 pessoas foram mortas e 251 raptadas.

Entretanto, a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza já matou mais de 67 mil palestinianos, segundo as estimativas do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. O verdadeiro número pode ser bastante superior.