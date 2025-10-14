Português sobreviveu vários dias preso em túnel em Istambul

Um turista português foi resgatado de um túnel na zona de Beyoglu, em Istambul, onde terá permanecido durante vários dias sem conseguir sair. O homem de 45 anos, identificado como Caires Ferreira, já regressou a Portugal, revela a edição online do semanário Expresso.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O português aterrou no aeroporto de Esmirna Adnan Menderes, na Turquia, em agosto, mas este episódio só aconteceu em setembro. Em Istambul, o português reparou que não tinha o passaporte e percebeu que teria de se deslocar ao Consulado Português para obter um novo documento, mas terá ficado desorientado e, sem qualquer ajuda, acabou por passar alguns dias a viver nas ruas da cidade.

Entrou no túnel Kasımpaşa-Hasköy, através de uma fenda estreita, para pernoitar. Acabou por ficar preso dentro da estrutura, tendo os seus gritos por socorro sido ouvidos a 11 de setembro - alegadamente vários dias após ter entrado no túnel - por uma pessoa que passava no exterior.

Após a presença do homem ter sido notada dentro do túnel, iniciaram-se as operações de resgate. Foram necessárias cerca de seis horas para retirar o português do local, tendo a operação contado com o trabalho das autoridades policiais, de paramédicos, de bombeiros e da Equipa Nacional de Resgate Médico (UMKE) da Turquia.

Vídeos que mostram o momento do resgate foram partilhados nas redes sociais.

Quando foi retirado do túnel, o homem estava desidratado, cansado e com ferimentos ligeiros. Foi assistido no local e foi, posteriormente, transportado para um hospital próximo, onde acabou por ser identificado com o apoio de um intérprete.

O cidadão português foi depois entregue ao centro de retenção de estrangeiros, tendo sido posteriormente deportado para Portugal. Embarcou num avião com destino a Lisboa no dia 18 de setembro, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, citado pelo Correio da Manhã.

A mulher do português terá dado o alerta para o desaparecimento do marido, uma vez que não conseguia comunicar com ele há vários dias, tendo entrado em contacto com o Gabinete de Emergência Consular.

Apesar do episódio ter ocorrido há mais de um mês, só agora foi tornado público.