Senado dos EUA rejeita projeto de lei para pôr fim à paralisação do governo, que entra na terceira semana

O Senado dos Estados Unidos rejeitou na terça-feira um projeto de lei para reabrir o governo pela oitava vez, o que significa que os legisladores ainda estão longe de chegar a um consenso e que o encerramento vai continuar pela terceira semana.

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Numa votação de 49-45, os senadores aprovaram a resolução contínua do Partido Republicano, que manteria o governo à tona até ao final de novembro, muito aquém dos 60 votos necessários para avançar.

A paralisação do governo gira em torno de um debate sobre a política de saúde - particularmente os subsídios do "Affordable Care Act" que estão a expirar para milhões de americanos que dependem da ajuda do governo para comprar o seu próprio seguro de saúde.

Os senadores democratas estão a exigir uma extensão dos créditos fiscais dos seguros de saúde como condição para o seu apoio e não mostraram sinais de recuar. No entanto, os republicanos argumentam que a questão pode ser abordada mais tarde.

Liderado pelo presidente Donald Trump, o Partido Republicano, que controla tanto a Câmara como o Senado, tem de persuadir um número suficiente de democratas a apoiar a medida de financiamento a curto prazo.

Mas a votação de terça-feira mostrou que os democratas e os republicanos permanecem num impasse, uma vez que as suas divergências acentuadas sobre os principais temas do orçamento continuam.

Encerramento entra na terceira semana

O encerramento do governo federal, agora no seu 14º dia, está a tornar-se rapidamente num dos mais longos dos últimos tempos.

O Congresso não conseguiu cumprir o prazo de 1 de outubro para aprovar as propostas de lei anuais necessárias para financiar o governo, uma vez que os democratas exigiram um acordo para preservar os fundos de saúde que subsidiam os prémios de seguro das pessoas ao abrigo da lei "Affordable Care Act".

O capitólio dos EUA fotografado na sexta-feira, 10 de outubro de 2025, em Washington. (AP Photo/Rahmat Gul) AP Photo

Na terça-feira, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, disse que não tem nada a negociar com os democratas até que eles votem a favor da reabertura do governo. Mas até agora não há sinais de que isso aconteça.

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O presidente republicano da Câmara congratulou-se com as últimas acções do gabinete de gestão do orçamento para pagar a alguns trabalhadores e despedir outros.

"Eles têm todo o direito de movimentar os fundos", disse Johnson numa entrevista coletiva no Capitólio, desafiando os democratas a agirem contra a administração Trump em tribunal.

Com o Congresso paralisado - a Câmara liderada pelos republicanos a recusar-se a retornar à sessão e o Senado preso num ciclo de votos fracassados para reabrir o governo enquanto os democratas exigem financiamento para a saúde - o gabinete de gestão de orçamento rapidamente preencheu o vazio.

Os funcionários federais são normalmente colocados em licença durante um lapso de financiamento e são frequentemente compensados com o pagamento de retroativos se o financiamento do governo for restabelecido.

No entanto, no final da semana passada, o diretor do gabinete do orçamento, Russ Vought, anunciou que os cortes no pessoal tinham começado. Atualmente, há cerca de 750.000 trabalhadores de licença.