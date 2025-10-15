Senado dos EUA rejeita projeto de lei para pôr fim à paralisação do governo, que entra na terceira semana

O Senado dos EUA rejeitou um projeto de lei para reabrir o governo pela oitava vez, prolongando o encerramento para a sua terceira semana, num impasse sobre o financiamento dos cuidados de saúde.
O Senado dos Estados Unidos rejeitou na terça-feira um projeto de lei para reabrir o governo pela oitava vez, o que significa que os legisladores ainda estão longe de chegar a um consenso e que o encerramento vai continuar pela terceira semana.
Numa votação de 49-45, os senadores aprovaram a resolução contínua do Partido Republicano, que manteria o governo à tona até ao final de novembro, muito aquém dos 60 votos necessários para avançar.
A paralisação do governo gira em torno de um debate sobre a política de saúde - particularmente os subsídios do "Affordable Care Act" que estão a expirar para milhões de americanos que dependem da ajuda do governo para comprar o seu próprio seguro de saúde.
Os senadores democratas estão a exigir uma extensão dos créditos fiscais dos seguros de saúde como condição para o seu apoio e não mostraram sinais de recuar. No entanto, os republicanos argumentam que a questão pode ser abordada mais tarde.
Liderado pelo presidente Donald Trump, o Partido Republicano, que controla tanto a Câmara como o Senado, tem de persuadir um número suficiente de democratas a apoiar a medida de financiamento a curto prazo.
Mas a votação de terça-feira mostrou que os democratas e os republicanos permanecem num impasse, uma vez que as suas divergências acentuadas sobre os principais temas do orçamento continuam.
Encerramento entra na terceira semana
O encerramento do governo federal, agora no seu 14º dia, está a tornar-se rapidamente num dos mais longos dos últimos tempos.
O Congresso não conseguiu cumprir o prazo de 1 de outubro para aprovar as propostas de lei anuais necessárias para financiar o governo, uma vez que os democratas exigiram um acordo para preservar os fundos de saúde que subsidiam os prémios de seguro das pessoas ao abrigo da lei "Affordable Care Act".
Na terça-feira, o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, disse que não tem nada a negociar com os democratas até que eles votem a favor da reabertura do governo. Mas até agora não há sinais de que isso aconteça.
O presidente republicano da Câmara congratulou-se com as últimas acções do gabinete de gestão do orçamento para pagar a alguns trabalhadores e despedir outros.
"Eles têm todo o direito de movimentar os fundos", disse Johnson numa entrevista coletiva no Capitólio, desafiando os democratas a agirem contra a administração Trump em tribunal.
Com o Congresso paralisado - a Câmara liderada pelos republicanos a recusar-se a retornar à sessão e o Senado preso num ciclo de votos fracassados para reabrir o governo enquanto os democratas exigem financiamento para a saúde - o gabinete de gestão de orçamento rapidamente preencheu o vazio.
Os funcionários federais são normalmente colocados em licença durante um lapso de financiamento e são frequentemente compensados com o pagamento de retroativos se o financiamento do governo for restabelecido.
No entanto, no final da semana passada, o diretor do gabinete do orçamento, Russ Vought, anunciou que os cortes no pessoal tinham começado. Atualmente, há cerca de 750.000 trabalhadores de licença.