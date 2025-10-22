Provavelmente nenhum outro partido alemão é tão conhecido pelos escândalos como o Alternativa para a Alemanha (AfD). Há o caso de espionagem envolvendo o eurodeputado Maximilian Krah. O seu antigo colaborador próximo, Jian G., foi condenado por espionagem a favor da China. Krah também está a ser investigado. Ele é suspeito de ter recebido subornos da China.

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Ou a “Reunião de Potsdam”, na qual funcionários da AfD discutiram planos para uma “remigração” em grande escala, na qual também cidadãos alemães com antecedentes migratórios seriam deportados.

Ou o líder da AfD na Turíngia, Björn Höcke. Foi condenado várias vezes por usar slogans nazistas proibidos.

Recentemente, mais uma vez, deputados federais do AfD tiveram a sua imunidade retirada: por um lado, o vice-presidente do partido, Stephan Brandner. Ele é suspeito de ter insultado uma jornalista da revista SPIEGEL, chamando-a de "fascista". O deputado Matthias Moosdorf é acusado de ter feito a saudação nazista num edifício anexo ao parlamento.

Extremista de direita e insatisfeito?

Apesar dos enormes escândalos, os eleitores mantêm-se fiéis ao AfD. Mais do que qualquer outro partido, explica Manfred Güllner, diretor do instituto de estudos de opinião Forsa. "Ao longo da história da AfD, as pessoas não desempenharam um papel importante para os eleitores do AfD", diz Güllner.

"Isto deve-se ao facto de o partido ser votado principalmente por pessoas do meio da direita radical e por pessoas que estão insatisfeitas com a política do governo de coligação ou com a de Merz. Não olham com muita atenção para o que a AfD tem para oferecer."

É por isso que os seus funcionários também são "intermutáveis", mesmo a líder do partido, Alice Weidel, sublinha o investigador. "A AfD carece de uma personalidade particularmente carismática que fascine os eleitores, tal como Jörg Haider era para o FPÖ austríaco, por exemplo."

No passado, vários políticos proeminentes da AfD abandonaram o partido e falharam nas suas tentativas de recuperar uma posição política: o fundador da AfD, Bernd Lucke, com a fundação de "Nós, cidadãos", ou o antigo presidente do partido, Jörg Meuthen. Atualmente, é vice-presidente da Werteunion.

O "Partido Azul" da fundadora da AfD, Frauke Petry, foi dissolvido dois anos após a sua fundação. Está a fazer uma nova tentativa com o "Team Freiheit" .

Apenas metade do partido: Alexander Gauland, Björn Höcke e os membros Frauke Petry e Bernd Lucke, que entretanto abandonaram o partido, em 2014 AP

Crise económica que alimenta os radicais de direita

AfD é considerado um partido populista de direita "antissistema". A direita radical na Alemanha está a alimentar cada vez mais o ressentimento antidemocrático e racista. Este inclui também uma oposição entre o "povo" e a "elite", como escreve a Fundação Hans Böckler, filiada nos sindicatos.

Segundo esta, os eleitores da AfD vêem-se a si próprios como a "maioria marginalizada". Querem quebrar o sistema a partir do exterior. O fator decisivo para eles é a sua própria situação económica.

A tensa economia alemã é um terreno fértil para o populismo de direita. O receio de uma perda de estatuto existe também no centro da sociedade, segundo a fundação.

Güllner, diretor da Forsa, confirma: "Na campanha eleitoral e agora também, a situação económica é o problema mais importante para os cidadãos alemães".

O Instituto ifo considera que as crises económicas e financeiras, bem como a crescente desigualdade na distribuição dos rendimentos, são as principais razões para a ascensão de movimentos e partidos radicais.

AfD como principal opositor

Para se distanciar ainda mais da AfD, a liderança da CDU reuniu-se em Berlim no início da semana e acordou novas diretrizes. A chanceler declarou os populistas de direita como o "principal adversário" da União. Quer pôr termo à ascensão do AfD.

No entanto, Güllner explica que, para o conseguir, a CDU/CSU e outros partidos têm de se concentrar mais nos problemas que realmente preocupam as pessoas. O especialista cita como exemplo negativo a lei do aquecimento do antigo ministro da Economia, Robert Habeck, durante o governo do "semáforo". "Nessa altura, o AfD obteve grandes ganhos".

As "posições extremas", como as que foram divulgadas na reunião secreta de Potsdam, também prejudicariam a AfD. "Houve uma queda notável nas classificações naquela época".

Desmistificação através da cooperação

Recentemente, vários antigos responsáveis da CDU/CSU apelaram à aproximação da AfD. Entre eles contam-se o antigo secretário-geral Peter Tauber (CDU), o antigo presidente da Comissão de Valores Básicos da CDU Andreas Rödder e o antigo ministro da Defesa Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU).

"O desencantamento não se consegue com um boicote", afirmou zu Guttenberg à revista Stern. "É necessário um confronto sobre o conteúdo e, na minha opinião, isso não está a acontecer o suficiente. De que é que temos medo?", perguntou zu Guttenberg. Muitos funcionários da AfD são "intelectuais da terra".

O chanceler federal Friedrich Merz (CDU) cumprimenta a líder do partido AfD, Alice Weidel, no Bundestag Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

"Durante muito tempo, os eleitores também duvidaram que a AfD pudesse resolver os problemas melhor do que os outros partidos", explica Güllner. No entanto, "desde o início do novo período de governo, os eleitores atribuíram pela primeira vez um certo nível de competência política ao AfD".

Maioria contra o AfD

As anteriores tentativas de aproximação, em particular a votação do "plano de cinco pontos" do grupo parlamentar CDU/CSU, no início do ano, também devem ser vistas de forma crítica. A proposta de resolução foi adoptada com os votos do grupo parlamentar da AfD. O grupo parlamentar do SPD acusou Merz de "quebrar tabus". Centenas de milhares de pessoas saíram às ruas em todo o país.

"O voto conjunto de Merz com o AfD deu um novo impulso ao AfD". De um modo geral, a AfD tem vindo a subir nas sondagens desde que o governo de Merz tomou posse. De acordo com as sondagens , ocupa atualmente o primeiro lugar a nível nacional, com 27%, seguido da CDU/CSU, em segundo lugar, com 25%.

Índices de popularidade da AfD, fonte: Forsa

Para evitar uma maior ascensão da AfD, os outros partidos têm de compreender que os seus apoiantes continuam a ser a maioria dos eleitores elegíveis, diz Güllner.

Ele cita a eleição para prefeito de Frankfurt (Oder) como um exemplo de sucesso. Na segunda volta das eleições, Axel Strasser, que não tem filiação partidária, obteve 69,8% dos votos contra 30,2% do candidato da AfD, Wilko Möller.

A AfD beneficia da incerteza económica e política. Quer se trate da CDU/CSU, do SPD ou dos Verdes: quem quiser detê-los tem de oferecer mais do que uma simples demarcação. Trata-se de reconquistar a confiança daqueles que há muito se afastaram.