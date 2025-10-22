Italianos reúnem-se em Roma pela liberdade de imprensa

O Movimento 5 Estrelas convocou uma manifestação na Piazza Santi Apostoli, para a última terça-feira, na sequência do ataque contra Sigfrido Ranucci, o rosto do programa italiano de jornalismo de investigação Report. O jornalista foi intimidado nos últimos dias devido ao seu trabalho de investigação.

No dia da manifestação realizou-se também um seminário sobre o Prémio Daphne Caruana Galizia no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, que contou com a participação de Roberto Saviano e do próprio Sigfrido Ranucci, que depois falou no palco em Roma.

"Depois de hoje, nenhum jornalista voltará a sentir-se sozinho"

A liberdade de imprensa, diz Ranucci do palco, rodeado pela sua equipa, significa lutar para proporcionar um mundo melhor às gerações futuras. "Se eles pensaram que iam impedir o Report vão conseguir o efeito contrário. Fomos tocar em centros de poder que não gostavam de ser incomodados".

Ao falar com outros jornalistas, Ranucci recordou que Itália tem o maior número de jornalistas ameaçados da Europa, e reiterou a necessidade de uma maior proteção e de uma reforma da litigância temerária (sanções para os processos judiciais instaurados de má fé ou com negligência grave).

"Este é um acontecimento importante para todos os que fazem este trabalho", disse Ranucci, "acredito que depois desta manifestação nenhum jornalista se sentirá mais sozinho".

Muitos nomes do mundo do jornalismo de investigação italiano discursaram, bem como caras conhecidas que há muito tomam o partido do jornalismo livre e independente. Entre eles estavam Lirio Abbate, Marco Travaglio e Rula Jebreal.

Os jornalistas denunciaram a situação de crise da liberdade de informação em Itália, que caiu para o 49º lugar na classificação mundial dos Repórteres Sem Fronteiras. "Basta de processos judiciais imprudentes e de interferências políticas no serviço público de informação", disseram.

Francesco Cancellato, diretor da Fanpage.it, também interveio no palco. A imprensa em Itália está ameaçada de tantos pontos e em tantas frentes", afirmou Cancellato, "este ataque é como se tivesse rasgado o véu. A febre é alta e temos de atuar".