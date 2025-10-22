Trump não quer "perder tempo" com Putin e cancela reunião em Budapeste

“Não quero desperdiçar uma reunião”, disse Trump em comentários que se seguiram às declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, de que a Rússia se opõe a um cessar-fogo imediato na sua guerra contra a Ucrânia.
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que o seu plano para uma reunião rápida com o líder russo Vladimir Putin estava suspenso porque ele não queria que fosse uma “perda de tempo”, a mais recente reviravolta nos esforços intermitentes de Trump para resolver a guerra na Ucrânia.
A decisão de adiar o encontro em Budapeste, na Hungria, que Trump tinha anunciado na semana passada, foi tomada na sequência de um telefonema na segunda-feira entre o secretário de Estado Marco Rubio e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov.
"Não quero desperdiçar uma reunião", disse Trump. "Não quero perder tempo, por isso vamos ver o que acontece".
Os comentários de Trump surgiram depois de Lavrov ter deixado claro que a Rússia se opõe a um cessar-fogo imediato que Trump propôs na semana passada, dizendo a jornalistas em Moscovo que isso iria contra o que os dois presidentes acordaram no Alasca em agosto.
O Kremlin deixou claro que também não parece estar com pressa para reunir Trump e Putin novamente. O porta-voz Dmitry Peskov disse na terça-feira que "é necessária uma preparação, uma preparação séria" antes de uma reunião.
Anteriormente, um funcionário da Casa Branca tinha afirmado que "não havia planos" para o presidente dos EUA, Donald Trump, se encontrar com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, no futuro imediato.
Trump e Putin reuniram-se pela última vez no Alasca em agosto, mas o encontro não fez avançar as tentativas de Trump de pôr fim a uma guerra que começou com a invasão total da Rússia em fevereiro de 2022.
Mudança de plano é um alívio para os líderes da UE
A última mudança no plano para uma segunda reunião com Putin provavelmente será um alívio para os líderes europeus, que acusam o líder russo de perder tempo com a diplomacia enquanto tenta ganhar terreno no campo de batalha.
Os líderes — incluindo o primeiro-ministro britânico, o presidente francês e o chanceler alemão — afirmaram que se opõem a qualquer pressão para que a Ucrânia entregue os territórios capturados pelas forças russas em troca da paz, como Trump sugeriu recentemente.
Também tencionam avançar com planos para utilizar milhares de milhões de dólares em ativos russos congelados para ajudar a financiar os esforços de guerra da Ucrânia, apesar de algumas dúvidas sobre a legalidade e as consequências de tal medida.
Uma reunião da Coligação dos Dispostos — um grupo de 35 países que apoiam a Ucrânia — está prevista para sexta-feira, em Londres.
Ucrânia quer mísseis Tomahawk dos EUA
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, tem tentado reforçar a posição da Ucrânia, procurando obter mísseis Tomahawk de longo alcance dos EUA, embora Trump tenha hesitado em fornecê-los.
"Precisamos de acabar com esta guerra, e só a pressão levará à paz", disse Zelenskyy na terça-feira num post do Telegram.
Ele observou que Putin voltou à diplomacia e ligou para Trump na semana passada, quando parecia que os mísseis Tomahawk eram uma possibilidade. Mas “assim que a pressão diminuiu um pouco, os russos começaram a tentar abandonar a diplomacia e adiar o diálogo”, disse Zelenskyy.
Na quarta-feira, Trump deverá manter conversações na Casa Branca com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte. A aliança militar tem estado a coordenar o fornecimento de armas à Ucrânia, muitas delas compradas aos EUA pelo Canadá e por países europeus.
Como mudou a posição de Trump sobre a guerra
A retórica de Trump sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia tem mudado ao longo do ano em questões fundamentais, incluindo se um cessar-fogo deve preceder negociações de paz de longo prazo e se a Ucrânia poderia recuperar os territórios tomados pela Rússia durante quase quatro anos de combates.
Inicialmente focado em pressionar a Ucrânia a fazer concessões, o líder norte-americano ficou frustrado com a intransigência de Putin. Trump frequentemente reclama que achava que seu bom relacionamento com o homólogo russo teria facilitado o fim da guerra.
Na segunda-feira, Trump disse que, embora ache possível que a Ucrânia possa derrotar a Rússia, agora duvida que isso aconteça.
E, em setembro, ele reverteu a sua posição de longa data de que a Ucrânia teria de ceder território e sugeriu que poderia reconquistar todo o território que perdeu para a Rússia.
Mas, após uma chamada telefónica com Putin na semana passada e uma reunião subsequente com Zelenskyy na sexta-feira, Trump mudou novamente a sua posição e apelou a Kiev e Moscovo para “pararem onde estão” e porem fim à guerra.
A Rússia ocupa atualmente cerca de um quinto da Ucrânia, mas dividir o país em troca da paz é inaceitável para Kiev e os líderes da UE, que temem que isso apenas fortaleça a ambição desmedida de Putin de conquistar territórios e talvez mais agressões contra os Estados vizinhos.