Trump não quer "perder tempo" com Putin e cancela reunião em Budapeste

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que o seu plano para uma reunião rápida com o líder russo Vladimir Putin estava suspenso porque ele não queria que fosse uma “perda de tempo”, a mais recente reviravolta nos esforços intermitentes de Trump para resolver a guerra na Ucrânia.

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A decisão de adiar o encontro em Budapeste, na Hungria, que Trump tinha anunciado na semana passada, foi tomada na sequência de um telefonema na segunda-feira entre o secretário de Estado Marco Rubio e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov.

"Não quero desperdiçar uma reunião", disse Trump. "Não quero perder tempo, por isso vamos ver o que acontece".

Os comentários de Trump surgiram depois de Lavrov ter deixado claro que a Rússia se opõe a um cessar-fogo imediato que Trump propôs na semana passada, dizendo a jornalistas em Moscovo que isso iria contra o que os dois presidentes acordaram no Alasca em agosto.

O Kremlin deixou claro que também não parece estar com pressa para reunir Trump e Putin novamente. O porta-voz Dmitry Peskov disse na terça-feira que "é necessária uma preparação, uma preparação séria" antes de uma reunião.

Anteriormente, um funcionário da Casa Branca tinha afirmado que "não havia planos" para o presidente dos EUA, Donald Trump, se encontrar com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, no futuro imediato.

Trump e Putin reuniram-se pela última vez no Alasca em agosto, mas o encontro não fez avançar as tentativas de Trump de pôr fim a uma guerra que começou com a invasão total da Rússia em fevereiro de 2022.

Mudança de plano é um alívio para os líderes da UE

A última mudança no plano para uma segunda reunião com Putin provavelmente será um alívio para os líderes europeus, que acusam o líder russo de perder tempo com a diplomacia enquanto tenta ganhar terreno no campo de batalha.

Os líderes — incluindo o primeiro-ministro britânico, o presidente francês e o chanceler alemão — afirmaram que se opõem a qualquer pressão para que a Ucrânia entregue os territórios capturados pelas forças russas em troca da paz, como Trump sugeriu recentemente.

O presidente Donald Trump segura uma foto sua com o presidente russo Vladimir Putin durante um anúncio no Salão Oval da Casa Branca, sexta-feira, 22 de agosto de 2025 AP Photo

Também tencionam avançar com planos para utilizar milhares de milhões de dólares em ativos russos congelados para ajudar a financiar os esforços de guerra da Ucrânia, apesar de algumas dúvidas sobre a legalidade e as consequências de tal medida.

Uma reunião da Coligação dos Dispostos — um grupo de 35 países que apoiam a Ucrânia — está prevista para sexta-feira, em Londres.

Ucrânia quer mísseis Tomahawk dos EUA

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, tem tentado reforçar a posição da Ucrânia, procurando obter mísseis Tomahawk de longo alcance dos EUA, embora Trump tenha hesitado em fornecê-los.

"Precisamos de acabar com esta guerra, e só a pressão levará à paz", disse Zelenskyy na terça-feira num post do Telegram.

Ele observou que Putin voltou à diplomacia e ligou para Trump na semana passada, quando parecia que os mísseis Tomahawk eram uma possibilidade. Mas “assim que a pressão diminuiu um pouco, os russos começaram a tentar abandonar a diplomacia e adiar o diálogo”, disse Zelenskyy.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, à esquerda, senta-se antes de um almoço com o presidente Donald Trump, a partir da direita, o vice-presidente JD Vance e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na Casa Branca. AP Photo

Na quarta-feira, Trump deverá manter conversações na Casa Branca com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte. A aliança militar tem estado a coordenar o fornecimento de armas à Ucrânia, muitas delas compradas aos EUA pelo Canadá e por países europeus.

Como mudou a posição de Trump sobre a guerra

A retórica de Trump sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia tem mudado ao longo do ano em questões fundamentais, incluindo se um cessar-fogo deve preceder negociações de paz de longo prazo e se a Ucrânia poderia recuperar os territórios tomados pela Rússia durante quase quatro anos de combates.

Inicialmente focado em pressionar a Ucrânia a fazer concessões, o líder norte-americano ficou frustrado com a intransigência de Putin. Trump frequentemente reclama que achava que seu bom relacionamento com o homólogo russo teria facilitado o fim da guerra.

Na segunda-feira, Trump disse que, embora ache possível que a Ucrânia possa derrotar a Rússia, agora duvida que isso aconteça.

E, em setembro, ele reverteu a sua posição de longa data de que a Ucrânia teria de ceder território e sugeriu que poderia reconquistar todo o território que perdeu para a Rússia.

Mas, após uma chamada telefónica com Putin na semana passada e uma reunião subsequente com Zelenskyy na sexta-feira, Trump mudou novamente a sua posição e apelou a Kiev e Moscovo para “pararem onde estão” e porem fim à guerra.

A Rússia ocupa atualmente cerca de um quinto da Ucrânia, mas dividir o país em troca da paz é inaceitável para Kiev e os líderes da UE, que temem que isso apenas fortaleça a ambição desmedida de Putin de conquistar territórios e talvez mais agressões contra os Estados vizinhos.