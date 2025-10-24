Croácia reintroduz serviço militar devido a receios de expansão da guerra na Ucrânia

Tropas croatas participam num desfile militar que assinala os 30 anos de uma importante vitória de guerra em Zagreb, a 31 de julho de 2025
Tropas croatas participam num desfile militar que assinala os 30 anos de uma importante vitória de guerra em Zagreb, a 31 de julho de 2025
De Gavin Blackburn
Publicado a
O Ministério da Defesa da Croácia afirmou que o objetivo é ensinar aos jovens competências e conhecimentos básicos que são "necessários em situações de crise, para que possam contribuir para a segurança nacional".

O parlamento croata votou, na sexta-feira, a reintrodução do serviço militar obrigatório, num contexto de tensões acrescidas na Europa, na sequência da invasão total da Ucrânia pela Rússia.

Os deputados aprovaram as alterações legais numa votação que contou com 84 votos a favor, 11 contra e 30 abstenções no parlamento composto por 151 membros.

O serviço militar terá a duração de dois meses e proporcionará "formação militar básica", segundo a emissora pública HRT.

Esta decisão marca o regresso do serviço militar obrigatório, que foi suspenso em 2008 quando o país passou a adotar um sistema de voluntariado.

O Ministério da Defesa da Croácia afirmou que o objetivo é ensinar aos jovens competências e conhecimentos básicos "necessários em situações de crise, para que possam contribuir para a segurança nacional".

Um tanque Leopard de fabrico alemão numa parada militar que assinala os 30 anos de uma importante vitória de guerra em Zagreb, 31 de julho de 2025
Um tanque Leopard de fabrico alemão numa parada militar que assinala os 30 anos de uma importante vitória de guerra em Zagreb, 31 de julho de 2025 AP Photo

As autoridades vão começar a convocar os recrutas nascidos em 2007 para exames médicos até ao final do ano.

Os recrutas receberão um salário e os objetores de consciência poderão optar pelo serviço civil, segundo a informação avançada pela HRT.

A Croácia tem vindo a reforçar as suas forças armadas numa altura em que muitos países europeus estão a discutir ou a reformar as suas políticas de serviço militar.

Repensar o serviço militar obrigatório

Na sequência da invasão total da Ucrânia pela Rússia, o debate sobre o serviço militar obrigatório ressurgiu em todo o continente, com muitos países a reconsiderarem se o serviço militar obrigatório pode reforçar a sua segurança nacional.

Em 2015, a Lituânia reintroduziu parcialmente o serviço militar obrigatório e a Noruega tornou-se o primeiro país europeu a introduzir o serviço militar obrigatório para as mulheres.

Dois anos mais tarde, a Suécia voltou a impor o serviço militar obrigatório. França começou a testar o seu serviço nacional recém-reintroduzido, conhecido como SNU, em 2019.

Soldados da Bélgica e do Luxemburgo alinham-se enquanto se preparam para embarcar num avião de transporte militar no Aeroporto Militar de Melsbroek, 4 de julho de 2023
Soldados da Bélgica e do Luxemburgo alinham-se enquanto se preparam para embarcar num avião de transporte militar no Aeroporto Militar de Melsbroek, 4 de julho de 2023 AP Photo

Em janeiro, o presidente francês, Emmanuel Macron, exortou os jovens voluntários a "reforçarem" as fileiras do exército num discurso dirigido ao pessoal militar francês.

Em abril, o ministro da Defesa da Bélgica, Theo Francken, afirmou que pretendia aumentar o número de reservistas do país de cerca de 6.600 para 20.000 e, para tal, esperava recrutar jovens para o serviço militar voluntário.

Esta iniciativa segue-se a uma iniciativa semelhante recentemente anunciada nos Países Baixos.

Em agosto, o governo alemão aprovou um projeto de lei que propõe uma nova legislação destinada a promover o recrutamento voluntário.

"Um exército forte - em termos de efetivos e de equipamento - é o meio mais eficaz para evitar as guerras", explicou o ministro da Defesa, Boris Pistorious.

Outras fontes • AP

