Turquia e Reino Unido assinam acordo de 9 mil milhões de euros para compra de 20 jatos Eurofighter

A Turquia e o Reino Unido assinaram na segunda-feira um acordo no valor de 8 mil milhões de libras (cerca de 9 mil milhões de euros) para 20 jatos Eurofighter Typhoon.

O acordo para melhorar as capacidades aéreas da Turquia foi assinado em Ancara durante a primeira visita do primeiro-ministro britânico Keir Starmer ao país e marca a primeira nova encomenda de Typhoons do Reino Unido desde 2017.

"Os nossos países podem estar situados em ambos os extremos da Europa, mas somos parceiros fortes, trabalhando mais estreitamente juntos agora do que nunca", disse Starmer durante uma cerimónia de assinatura ao lado do presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

"Isto reforçará a segurança em toda a NATO, aprofundará a nossa cooperação bilateral em matéria de defesa e impulsionará o crescimento económico aqui e no Reino Unido, assegurando 20 000 postos de trabalho britânicos", acrescentou Starmer. "Estou orgulhoso de que os tufões britânicos formarão uma parte vital da Força Aérea Turca por muitos anos".

Erdoğan saudou o acordo como um "novo símbolo da relação estratégica" entre "dois aliados próximos."

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, após a assinatura de um acordo bilateral em Ancara, 27 de outubro de 2025 AP Photo

Starmer acrescentou que o acordo prevê a opção de venda de mais jatos no futuro.

Em julho, Ancara e Londres assinaram um acordo preliminar para a compra dos Eurofighters, que são fabricados por um consórcio constituído pelo Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha e liderado pela empresa britânica BAE Systems.

O consórcio europeu que produz o Eurofighter sublinha que a nova parceria reforça ainda mais a sua posição como alicerce da defesa aérea da Europa.

"Como membro orgulhoso da família Eurofighter, a Turquia irá juntar-se às nossas quatro nações principais e cinco nações parceiras para trabalhar em conjunto na proteção dos nossos céus e no reforço da segurança em toda a Europa, desempenhando um papel vital na cobertura da flanco do Mar Negro" declarou Jorge Tamarit-Degenhardt, diretor- executivo da Eurofighter.

O acordo seguiu-se à decisão anunciada pela Alemanha de levantar a sua oposição de longa data à venda dos jatos à Turquia.

Na semana passada, Erdoğan visitou três países do Golfo e manteve conversações sobre a potencial aquisição de Typhoons usados do Qatar e de Omã.

Para além dos 20 novos aviões Typhoon, a Turquia planeia comprar 12 jatos em segunda mão ao Qatar e outros 12 a Omã, avançou o canal de notícias turco A Haber, citando o ministro da Defesa Yaşar Güler.

Novas acusações para İmamoğlu

A visita de Starmer acontece no momento em que os procuradores turcos apresentaram na segunda-feira novas acusações contra o autarca preso de Istambul, Ekrem İmamoğlu, acusando o político, visto como um dos principais adversários de Erdoğan, de envolvimento em atividades de "espionagem".

İmamoğlu foi detido em março, acusado de corrupção, algo que o próprio nega veementemente.

O Partido Republicano do Povo (CHP), o principal partido da oposição turca, criticou os governos europeus pelas suas reações silenciosas ao que consideram ser uma repressão governamental politicamente motivada contra İmamoğlu e outros presidentes de câmara da oposição presos. O governo de Erdoğan insiste que os tribunais funcionam de forma independente.

O porta-voz de Starmer, Tom Wells, disse que o Reino Unido espera que a Turquia "cumpra as suas obrigações internacionais e o Estado de direito, incluindo o direito a um julgamento justo", acrescentando que Londres tinha levantado a questão das detenções com o governo da Turquia "a vários níveis".

Manifestação de apoio ao presidente da Câmara de Istambul, Ekrem İmamoğlu, que se encontra preso, enquanto este comparece numa audiência em Istambul, 26 de outubro de 2025 AP Photo

"Sempre fomos muito honestos com os nossos homólogos em relação às áreas de divergência", disse Wells quando questionado sobre o histórico de direitos humanos da Turquia. "A parceria económica pode coexistir com um diálogo franco sobre as áreas de desacordo".

A Turquia considera a compra dos Eurofighters e de outros jatos avançados como uma solução provisória até que o seu caça KAAN de quinta geração, desenvolvido internamente, esteja operacional. Este projeto não deverá estar operacional antes de 2028.

A Turquia, membro da NATO, também procura reentrar no programa de jatos de combate F-35 liderado pelos Estados Unidos (EUA). Foi excluída em 2019 devido à compra de sistemas de defesa antimísseis S-400 de fabrico russo, o que foi considerado um risco de segurança para o programa F-35.

Erdoğan levantou a questão da venda de caças F-35 durante uma reunião recente com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca.