Serviços secretos ucranianos atacam oleoduto perto de Moscovo

Um soldado ucraniano olha através de óculos de visão nocturna antes de os drones de longo alcance An-196 Liutyi descolarem em direção à Rússia; Ucrânia, 14 de outubro de 2025
Um soldado ucraniano olha através de óculos de visão nocturna antes de os drones de longo alcance An-196 Liutyi descolarem em direção à Rússia; Ucrânia, 14 de outubro de 2025 Direitos de autor  Evgeniy Maloletka/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Evgeniy Maloletka/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Serge Duchêne
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

A Direção Principal dos Serviços de Informações refere que a operação especial visou o oleoduto Koltsevoï (Radial), situado no distrito de Ramenskoïe, a cerca de cinquenta quilómetros da capital russa, que fornecia recursos ao exército russo.

No âmbito da política sistemática do exército ucraniano de "trazer a guerra para casa", para os "russos comuns", evitando, na medida do possível, as vítimas civis — visando as infraestruturas de refinação de petróleo ou bloqueando as partidas e chegadas aos aeroportos com drones —, Kiev acaba de desferir um golpe sem importância estratégica, mas pelo menos espetacular.

Na sequência de uma operação realizada a 31 de outubro pela Direção Principal de Informações (GOUR) do Ministério da Defesa ucraniano, foram destruídos três troços do oleoduto de Koltsevoï, na região de Moscovo, "que abastecia o exército de ocupação russo", informaram os serviços especiais ucranianos.

"O dispositivo anti-drone e a "proteção" da instalação inimiga por guardas paramilitares revelaram-se ineficazes: as três secções através das quais o atacante transportava gasolina, gasóleo e parafina explodiram simultaneamente e com sucesso; o oleoduto foi posto fora de serviço", lê-se no comunicado de imprensa do GOUR.

Como salienta o Ukraïnska Pravda, o principal oleoduto de Koltsevoï tem 400 quilómetros de extensão. O combustível transportado por este oleoduto provinha das refinarias de Ryazan, Nizhny Novgorod e Moscovo.

Anualmente, o Koltsevoï podia bombear até 3 milhões de toneladas de parafina, 2,8 milhões de toneladas de gasóleo e 1,6 milhões de toneladas de gasolina.

Moscovo de novo sob o cerco de drones ucranianos

Na sexta-feira à noite, os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 98 drones ucranianos sobre o território russo, anunciou o Ministério da Defesa (MD) russo.

De acordo com o MD, a maioria deles — 45 drones — foi abatida sobre a região fronteiriça de Belgorod, mas os ataques ucranianos também foram realizados nas regiões de Samara, Moscovo, Tula e outras.

O governador da região de Tula, Dmitry Milyaev, anunciou que um drone tinha caído em Tula sem causar ferimentos ou danos materiais, segundo o Meduza.

Mais de 200 drones contra a Ucrânia, um morto em ataque com míssil

Na noite de 1 de novembro, "o inimigo atacou 223 drones, dos quais cerca de 140 eram drones de combate". De acordo com a Força Aérea, 206 foram neutralizados ou abatidos. 17 drones de combate conseguiram atingir os seus alvos em 7 localidades, acrescenta a força aérea ucraniana.

Pelo menos uma pessoa morreu e 15 ficaram feridas num ataque de mísseis russos contra Mykolaïv na manhã de 1 de novembro, de acordo com Vitaly Kim, chefe da administração militar regional.

As primeiras informações dão conta que o ataque foi efetuado por um míssil balístico Iskander-M equipado com uma ogiva de munição de fragmentação. Uma estação de serviço e automóveis foram danificados no ataque.

Entre os feridos encontra-se uma criança, cujo estado de saúde é considerado pelos médicos como moderado.

Outras fontes • Ukraïnska Pravda, Meduza

