Jornalista despedido por ter questionado a Comissão Europeia sobre Israel

O jornalista Gabriele Nunziati pergunta à porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho, sobre a reconstrução de Gaza, Bruxelas, 13 de outubro de 2025
O jornalista Gabriele Nunziati pergunta à porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho, sobre a reconstrução de Gaza, Bruxelas, 13 de outubro de 2025 Direitos de autor  euronews
Direitos de autor euronews
De Ilaria Cicinelli
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O jornalista Gabriele Nunziati questionou a porta-voz da Comissão Europeia se Israel devia pagar a reconstrução de Gaza e a agência noticiosa para a qual trabalhava decidiu pôr termo à sua colaboração por considerar a pergunta "incorreta".

"Repetiu várias vezes que a Rússia deveria pagar pela reconstrução da Ucrânia. Acha que Israel deve pagar a reconstrução de Gaza , uma vez que destruiu quase toda a Faixa de Gaza e as infraestruturas civis?"; foi esta a pergunta feita pelo jornalista Gabriele Nunziati, a 13 de outubro, à porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho, em Bruxelas, que lhe custou o emprego na Agenzia Nova, uma agência italiana de notícias.

Enquanto Paula Pinho descreveu a pergunta como "muito interessante", declarando, no entanto, que não tinha "qualquer comentário a fazer sobre o assunto", a Agenzia Nova decidiu romper a colaboração com Nunziati.

A agência noticiosa descreveu a questão colocada por Nunziati como "absolutamente descabida e errónea por natureza", bem como "tecnicamente errada".

Nunziati: "Para que se perceba o que é uma pergunta tecnicamente errada"

Os factos, como referido, remontam a 13 de outubro, dia em que a resposta de Pinho foi lançada pela agência. Duas semanas depois, a 27 de outubro, a agência informou Nunziati de que tinha decidido pôr termo à relação de trabalho.

"Há que perceber o que significa uma pergunta tecnicamente errada", disse Nunziati à Euronews. "A minha pergunta é uma pergunta e, como tal, deixa espaço para o interlocutor responder e expressar a sua posição."

Nunziati acrescentou que a pergunta surgiu de um facto, nomeadamente que a infraestrutura civil na Faixa de Gaza foi quase completamente destruída pelo exército israelita.

"Acredito que se a pergunta fosse tecnicamente errada ou se baseasse em suposições completamente erróneas, a porta-voz Pinho, que tem uma grande experiência, ter-me-ia certamente dito que a pergunta não existe", sublinhou o jornalista.

Vídeo da pergunta de Nunziati torna-se viral

Para a Agenzia Nova, "o pior" é que o vídeo da pergunta de Nunziati tornou-se viral, lê-se na refutação, "recolhido e relançado por canais de Telegram nacionalistas russos e meios de comunicação social ligados ao Islão político numa função anti-europeia, criando embaraço para a agência".

O jornalista especificou, no entanto, que "o facto de dizerem que o vídeo foi difundido em certos canais, dos quais eu não tinha conhecimento, não é da minha responsabilidade. O vídeo também foi partilhado por jornais e jornais em todos os países do mundo".

"Infelizmente, todos sabemos como funciona o mundo social, uma vez que algo acaba por ir parar ali, está nas mãos de toda a gente", afirmou Nunziati.

Comissão Europeia: "extrema importância para a liberdade de imprensa"

Solicitada a comentar o caso, a Comissão Europeia declarou que "atribui a maior importância à liberdade de imprensa. Neste contexto, está sempre disponível para responder a quaisquer perguntas no âmbito da sua conferência de imprensa do meio-dia".

O Conselho Nacional da Ordem dos Jornalistas (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti - Cnog) manifestou a sua consternação pelo sucedido, sublinhando que não se pode ser despedido pelo facto de fazer uma pergunta**.**

O papel do jornalista "independentemente das proteções contratuais, é fazer perguntas que podem ser incómodas ou indesejáveis", lê-se na declaração publicada no site do Cnog, que pede a reintegração imediata e total de Nunziati.

Dezenas de jornais deram seguimento à notícia, enquanto o sindicato Stampa Romana manifestou a sua solidariedade para com o jornalista.

Comentários