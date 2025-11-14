Homem armado com faca neutralizado pela polícia em estação de comboios de Paris

O homem era esperado pela polícia na esquadra, no âmbito de uma investigação sobre violência doméstica.
O Ministério Público de Paris anunciou esta sexta-feira que um agente da polícia _"_usou a sua arma" contra um homem armado na estação de Montparnasse, ao início da tarde.
Pelo menos um tiro foi disparado durante o incidente envolvendo um homem de 44 anos, que viajava de Rennes, "conhecido por violência doméstica", informaram as autoridades em comunicado.
Ainda segundo o Ministério Público, o homem aparentemente infligiu ferimentos com a faca a si mesmo e os serviços de emergência foram chamados.
"Um transeunte de 53 anos, que foi baleado no pé, também foi atendido pelos serviços de emergência", informa a mesma declaração.
As autoridades salientaram que as comunicações iniciais não faziam qualquer menção à suspeita de terrorismo, como se chegou a suspeitar.
A operadora ferroviária francesa SNCF informou que um perímetro de segurança foi estabelecido "numa pequena parte da estação" após a intervenção policial, causando um ligeiro transtorno no tráfego.
O incidente ocorreu um dia após o 10.º aniversário dos ataques terroristas coordenados em Paris pelo chamado grupo Estado Islâmico em 2015, nos quais 132 pessoas foram mortas.