Homem armado com faca neutralizado pela polícia em estação de comboios de Paris

Uma plataforma deserta na estação de Montparnasse, em Paris, no sábado, 17 de fevereiro de 2024
Uma plataforma deserta na estação de Montparnasse, em Paris, no sábado, 17 de fevereiro de 2024
Direitos de autor AP Photo/Aurelien Morissard
De Vincent Reynier
Publicado a
O homem era esperado pela polícia na esquadra, no âmbito de uma investigação sobre violência doméstica.

O Ministério Público de Paris anunciou esta sexta-feira que um agente da polícia _"_usou a sua arma" contra um homem armado na estação de Montparnasse, ao início da tarde.

Pelo menos um tiro foi disparado durante o incidente envolvendo um homem de 44 anos, que viajava de Rennes, "conhecido por violência doméstica", informaram as autoridades em comunicado.

Ainda segundo o Ministério Público, o homem aparentemente infligiu ferimentos com a faca a si mesmo e os serviços de emergência foram chamados.

"Um transeunte de 53 anos, que foi baleado no pé, também foi atendido pelos serviços de emergência", informa a mesma declaração.

As autoridades salientaram que as comunicações iniciais não faziam qualquer menção à suspeita de terrorismo, como se chegou a suspeitar.

A operadora ferroviária francesa SNCF informou que um perímetro de segurança foi estabelecido "numa pequena parte da estação" após a intervenção policial, causando um ligeiro transtorno no tráfego.

O incidente ocorreu um dia após o 10.º aniversário dos ataques terroristas coordenados em Paris pelo chamado grupo Estado Islâmico em 2015, nos quais 132 pessoas foram mortas.

