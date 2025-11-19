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Declarações de Merz sobre estadia em Belém durante a COP30 geram polémica

Chanceler alemão Friedrich Merz (CDU) no Brasil, 7 de novembro de 2025
Chanceler alemão Friedrich Merz (CDU) no Brasil, 7 de novembro de 2025 Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved / Fernando Llano
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved / Fernando Llano
De euronews
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O chanceler alemão provocou indignação com um comentário visto como depreciativo sobre a sua visita à cimeira do clima COP30, no Brasil. Merz disse em Berlim que os jornalistas que viajavam com ele estavam "contentes" por poderem sair da cidade. Comentários mereceram resposta de Lula.

O chanceler alemão Friedrich Merz provocou indignação no Brasil após um comentário depreciativo sobre a sua curta visita à cimeira do clima COP30, em Belém. O chefe de governo alemão deslocou-se à América do Sul no início de novembro.

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Numa conferência realizada posteriormente em Berlim, Merz afirmou que nenhum membro da sua delegação tinha desejado ficar em Belém e que todos estavam satisfeitos por poderem partir. Referia-se, em particular, aos jornalistas que tinham viajado com ele.

"Senhoras e Senhores deputados, vivemos num dos países mais bonitos do mundo. Na semana passada, perguntei a alguns dos jornalistas que estavam comigo no Brasil: qual de vós gostaria de ficar aqui? Nenhum deles levantou a mão. Ficaram todos contentes por termos regressado à Alemanha na sexta-feira à noite", afirmou o chanceler alemão.

O discurso foi disponibilizado pelo governo alemão e publicado no site e canal do YouTube do Congresso Alemão do Comércio.

**Lula reage: "**Deveria ter ido em um boteco no Pará"

Após a divulgação das declarações de Merz, Lula da Silva aconselhou Merz a explorar a vida cultural da cidade e a aproveitar a gastronomia local.

"Ele, na verdade, deveria ter ido em um boteco no Pará, deveria ter dançado no Pará, ele deveria ter provado a culinária do Pará, porque ele ia perceber que Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e a cidade de Belém. E eu falava toda hora, coma maniçoba", afirmou o presidente brasileiro.

Também o presidente da Câmara de Belém e o governador do estado do Pará reagiram. O autarca Igor Normando classificou os comentários do chanceler não apenas como "infelizes", mas também como "arrogantes e preconceituosos". Já o governador Helder Barbalho afirmou que Merz' provavelmente não sabia do que estava a falar mas condenou o "discurso preconceituoso" do chanceler alemão.

Declarações de Merz geram polémica

Após as declarações do chanceler alemão e a sua divulgação, gerou-se a polémica. Os utilizadores acusaram-no falta de educação, racismo e de um sentimento de superioridade branca. Alguns exigiram um pedido de desculpas, outros não queriam mais vê-lo no Brasil. A imprensa brasileira também fez críticas claras.

Ao mesmo tempo, houve vozes que demonstraram compreensão por Merz. Alguns brasileiros referiram-se às condições difíceis em Belém, como o calor extremo, a chuva intensa e a pobreza naquela cidade brasileira, até porque a escolha do local do evento já tinha sido criticada muito antes dos comentários de Merz.

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O ministro Federal do Ambiente, Carsten Schneider, e o secretário de Estado, Jochen Flasbarth, estiveram presentes com a delegação alemã em nome da República Federal da Alemanha.

Schneider tentou desanuviar o debate, publicando nas redes sociais uma foto de uma visita à floresta amazónica e elogios aos anfitriões. O Brasil é um "país maravilhoso com pessoas amigáveis e bons anfitriões", afimrou. "É pena que não possa ficar mais tempo depois da COP", acrescentou.

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