Será que as pensões se vão tornar uma questão fatídica para o governo alemão?

No conflito em torno do pacote de reformas do governo alemão, o chanceler federal Friedrich Merz tomou uma posição clara: apoiou o projeto de lei - e, por conseguinte, opôs-se à posição da Juventude da CDU/CSU (Junge Union). Enquanto a nova geração do partido rejeita as reformas no sistema de pensões, Merz defendeu os planos do governo.

"Sim, vou votar a favor deste pacote de reformas com a consciência tranquila, quando for a votos no Parlamento alemão", disse Merz no Dia da Alemanha da Juventude CDU/CSU, em Rust, no sul de Baden. Merz justificou a sua posição dizendo que a reforma é apenas o prelúdio de um debate mais abrangente sobre mudanças fundamentais no Estado social. A reorganização do sistema de pensões deve ter lugar durante esta legislatura, o que já foi acordado no seio da coligação.

Merz também sublinhou no seu discurso que não haverá qualquer tipo de cooperação entre o seu partido e a AfD, de extrema-direita. "Não porque exista uma firewall - esqueçam essa palavra! Nós somos muito diferentes deste partido", explicou. "Não temos nada em comum com eles".

Merz destacou também a importância da Europa em particular: "O futuro do mundo é criado na Europa. Gostaria de concluir este pensamento convosco. O que é que isso significa? Não estamos a olhar apenas para nós próprios. Não estamos a olhar apenas para esta União Europeia. Estamos a olhar para um modelo político. Estamos a olhar para um princípio. Estamos a tomar decisões fundamentais sobre a forma como queremos viver juntos".

Merz: "Distanciamo-nos do estilo de liderança autoritário"

"Nesta União Europeia, estamos a distanciar-nos do socialismo e do comunismo dogmáticos, dos mercados compartimentados e de um estilo de liderança autoritário", observou Merz.

Esta União Europeia (UE) também se distancia de todos aqueles "que acreditam que podem garantir a segurança e a prosperidade do seu próprio povo com mercados fechados", acrescentou.

O modelo da União Europeia ainda não acabou, salienta Merz. "Se não o fizermos agora, se deixarmos que sejam os nacionalistas a dar forma a esta Europa e, no fundo, se a abandonarmos, um dia teremos de dizer que falhámos com a História."

Merz também declarou guerra à burocratização na UE: "É precisamente por isso que estou tão empenhado em manter esta União Europeia unida. Não da forma como funciona atualmente, não com esta burocratização excessiva. Não é assim que o mercado único europeu foi concebido: uma enxurrada de regulamentos que, no fundo, só exprimem desconfiança em relação aos cidadãos e às empresas".

Não é a desconfiança que deve ser o princípio organizador da política europeia, sublinhou Merz, mas sim "a confiança na liberdade, na abertura, na capacidade das pessoas para moldarem o seu próprio futuro de uma forma liberal, tolerante e cosmopolita". O chanceler foi aplaudido estrondosamente.

No entanto, a desilusão no seio da Juventude da CDU/CSU tornou-se clara após o seu discurso. Merz enfrentou perguntas críticas no palco do Parlamento alemão.

Os 18 deputados da Junge Union já tinham deixado claro, em outubro, que não iriam votar a favor do pacote de pensões na sua forma atual.

De acordo com o projeto da ministra do Trabalho, Bärbel Bas (SPD), entre 2032 e 2040, haverá custos adicionais de 120 mil milhões de euros. A crítica da Junge Union é que isto vai para além do que foi definido no acordo de coligação. Os partidos só tinham concordado em estabilizar o nível das pensões até 2031, mas não mais.

Isso ficou claro no sábado: Merz apoia o pacote de pensões da ministra do Trabalho e, assim, desiludiu os jovens conservadores. O mesmo grupo dentro da CDU e da CSU que, anteriormente, tinha sido um dos seus mais importantes apoiantes. Sem a Junge Union, recordou o líder da associação, Johannes Winkel, na sexta-feira à noite, Merz não se teria tornado nem presidente da CDU nem chanceler federal.

A Junge Union esperava que Merz renegociasse o pacote de pensões - afinal, há muito tempo que ele lhes dava sinais nesse sentido. Mas, em Rust, ele rejeitou claramente essas expectativas. Para o chanceler, o atual projeto de lei está em perfeita consonância com o pacote de pensões acordado.

Merz: "Não ganharemos eleições com isto"

Merz instou os delegados a envolverem-se no debate, mas reforçou que não se devem limitar "dizer o que não funciona".

O líder do governo federal alemão rejeitou a ideia de um concurso político em que todos se superam para ver quem consegue oferecer o nível de pensões mais baixo. "Isso, caros amigos, não nos vai fazer ganhar nenhuma eleição".

Os delegados celebraram cada questão crítica com ovações de pé e aplausos ruidosos. Assim que Merz falou, o silêncio voltou à sala. Não houve aplausos.

Kevin Gniosdorz, presidente estadual da Junge Union na Renânia do Norte-Vestefália, lembrou a Merz que estavam a "jogar como uma equipa". Tal como a União Juvenil sempre esteve "ao lado de Merz", também ele deve "estar ao lado da União Juvenil".

Um outro delegado referiu-se ao ministro das Finanças, Lars Klingbeil, que, na mesma altura, confirmou na conferência estadual do SPD, em Ulm, que não haveria alterações ao pacote de pensões. O deputado pediu a Merz que recorde ao seu vice-chanceler "a autoridade do chanceler para emitir diretivas".

Pascal Reddig, presidente do Grupo dos Jovens no Bundestag, deixou bem claro que a formação que lidera manterá o seu "não" ao pacote de pensões: "Podem contar com isso: vamos manter-nos firmes nesta questão".

Os delegados agradeceram-lhe com uma ovação de pé e aplausos altos e ritmados.

O "não" do Grupo dos Jovens ao pacote de pensões mantém-se, portanto. O conflito que surgiu inicialmente entre os jovens deputados da CDU/CSU e a ministra do SPD, Bärbel Bas, evoluiu para uma disputa aberta com o chanceler.

Os jovens deputados da CDU/CSU podem também contar com o apoio de outros grupos de orientação sócio-política do grupo parlamentar da CDU/CSU. Na última reunião do Grupo dos Jovens em Berlim, cerca de 30 outros deputados da CDU/CSU manifestaram a sua solidariedade.

Assim, uma maioria a favor do pacote de pensões seria quase impossível de alcançar - e uma crise governamental imparável.