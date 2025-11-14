Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Merz apela a restrições à migração de jovens ucranianos para a Alemanha

Discurso do Chanceler alemão Friedrich Merz no congresso comercial Handelskongress Deutschland 2025, Berlim, 13.11.2025.
Discurso do Chanceler alemão Friedrich Merz no congresso comercial Handelskongress Deutschland 2025, Berlim, 13.11.2025. Direitos de autor  Handelskongress Deutschland 2025
Direitos de autor Handelskongress Deutschland 2025
De Weronika Wakulska
Publicado a
Friedrich Merz declarou na quinta-feira que os jovens da Ucrânia não devem vir em massa para a Alemanha. O canceler alemão comunicou que tinha pedido a Zelenskyy para garantir que a chegada de jovens ucranianos a solo alemão fosse restringida.

Friedrich Merz manteve uma conversa telefónica com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenski na qual foram discutidas medidas anticorrupção na Ucrânia e também a migração de jovens para a Alemanha.

Num discurso no congresso da indústria comercial Handelskongress Deutschland 2025, em Berlim, o chanceler alemão, referindo-se à sua conversa com Zelenskyy, sublinhou que os jovens ucranianos devem lutar pelo seu país e não apenas vir para solo alenão.

"Hoje, durante uma longa conversa telefónica, pedi ao presidente ucraniano para garantir que os jovens, especialmente da Ucrânia, não venham para a Alemanha em número crescente, mas que sirvam o seu país. Eles são necessários lá", disse Merz.

O chanceler sublinhou que os ucranianos estão a vir para a Alemanha "em grande número" e que estão a ser pensadas medidas para reduzir esse fluxo migratório.

"Na Alemanha, as prestações para estes refugiados serão definidas de forma a que o incentivo para trabalhar seja maior do que o incentivo para permanecer no sistema de prestações. Prevemos mudanças concretas neste domínio", acrescentou Merz.

Desde 26 de agosto, os ucranianos com idades compreendidas entre os 18 e os 22 anos podem viajar para o estrangeiro, apesar da lei marcial em vigor no país.

Segundo a Guarda de Fronteiras polaca, em outubro, quase 100 000 ucranianos em idade de alistamento deixaram a Ucrânia nos dois meses que se seguiram à flexibilização das regras de saída do país.

