Merz apela a restrições à migração de jovens ucranianos para a Alemanha

Friedrich Merz manteve uma conversa telefónica com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenski na qual foram discutidas medidas anticorrupção na Ucrânia e também a migração de jovens para a Alemanha.

Num discurso no congresso da indústria comercial Handelskongress Deutschland 2025, em Berlim, o chanceler alemão, referindo-se à sua conversa com Zelenskyy, sublinhou que os jovens ucranianos devem lutar pelo seu país e não apenas vir para solo alenão.

"Hoje, durante uma longa conversa telefónica, pedi ao presidente ucraniano para garantir que os jovens, especialmente da Ucrânia, não venham para a Alemanha em número crescente, mas que sirvam o seu país. Eles são necessários lá", disse Merz.

O chanceler sublinhou que os ucranianos estão a vir para a Alemanha "em grande número" e que estão a ser pensadas medidas para reduzir esse fluxo migratório.

"Na Alemanha, as prestações para estes refugiados serão definidas de forma a que o incentivo para trabalhar seja maior do que o incentivo para permanecer no sistema de prestações. Prevemos mudanças concretas neste domínio", acrescentou Merz.

Desde 26 de agosto, os ucranianos com idades compreendidas entre os 18 e os 22 anos podem viajar para o estrangeiro, apesar da lei marcial em vigor no país.

Segundo a Guarda de Fronteiras polaca, em outubro, quase 100 000 ucranianos em idade de alistamento deixaram a Ucrânia nos dois meses que se seguiram à flexibilização das regras de saída do país.