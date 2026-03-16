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Zelenskyy opõe-se à reabertura do oleoduto Druzhba e diz que isso "não difere" do levantamento das sanções contra a Rússia

ARQUIVO - Engenheiro da Companhia Húngara de Petróleo e Gás (MOL) verifica a área de receção do oleoduto Druzhba, Szazhalombata, a sul de Budapeste, Hungria, 9 de janeiro de 2007
ARQUIVO - Engenheiro da Companhia Húngara de Petróleo e Gás (MOL) verifica a área de receção do oleoduto Druzhba, Szazhalombata, a sul de Budapeste, Hungria, 9 de janeiro de 2007 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Sasha Vakulina & Marta Pacheco
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O presidente ucraniano insiste que se opõe pessoalmente ao restabelecimento do fluxo de petróleo através do oleoduto Druzhba, que se encontra danificado, sugerindo que a Europa deve aplicar sanções à Rússia ou não o fazer. A Hungria insiste que se trata de um ato de sabotagem.

Volodymyr Zelenskyy sugeriu, durante o fim de semana, que está a ser "forçado" a reparar o controverso oleoduto Druzhba, que transporta petróleo russo, sugerindo que a União Europeia deveria aplicar plenamente as suas sanções a Moscovo, apesar das pressões da Hungria.

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"Vendemos petróleo russo ou não?"

O presidente da Ucrânia deu a entender que a UE está a pressionar Kiev para que o oleoduto fique operacional o mais rapidamente possível, a pedido da Hungria e da Eslováquia. Ambos os países acusam a Ucrânia de sabotar os fluxos por razões políticas e exigem que Bruxelas efetue uma inspeção externa ao local danificado. A UE concorda com a inspeção.

"Estou a ser forçado a reativar o [oleoduto] Druzhba", disse Zelenskyy em declarações aos jornalistas, acrescentando: "Qual é a diferença entre isto e o levantamento das sanções contra os russos?"

"Porque é que podemos, por um lado, dizer aos Estados Unidos da América que somos contra o levantamento das sanções e, por outro lado, forçar a Ucrânia a retomar o fornecimento de petróleo através do 'Druzhba' a um custo político que financia políticas antieuropeias?"

Acrescentou que, se a Ucrânia for forçada a aceitar a retoma dos fluxos de petróleo em troca de um empréstimo vital de 90 mil milhões de euros, mesmo que ele pessoalmente se oponha a isso por uma questão de princípios.

"Se impuserem condições de que a Ucrânia não receberá armas, então, receio que seja impotente nesta questão. Disse aos nossos amigos na Europa que isto se chama chantagem."

O empréstimo foi acordado em dezembro, independentemente do oleoduto. Referiu ainda que os trabalhos de reparação no oleoduto poderão demorar até dois meses. O húngaro Viktor Orbán afirmou no fim de semana, durante um evento de campanha, que os fluxos devem ser restabelecidos imediatamente.

Os húngaros vão às urnas a 12 de abril. Orbán centrou a sua campanha em torno do oleoduto como uma questão de soberania nacional e chamou Zelenskyy de mentiroso.

À margem da reunião dos ministros da Energia em Bruxelas, na segunda-feira, o comissário europeu para a Energia, Dan Jørgensen, disse aos jornalistas que tinha estado em contacto com uma equipa ucraniana e sugeriu que "estão a trabalhar o mais possível para reparar o gasoduto".

Jørgensen afirmou ainda que a UE não irá alterar a sua política de sanções contra a Rússia, independentemente da crise energética em cadeia provocada pelo conflito em curso no Médio Oriente.

"Estamos determinados a manter o rumo. Seria um erro repetirmos o que fizemos no passado", acrescentou Jørgensen.

Durante o fim de semana, o primeiro-ministro belga Bart de Wever fez manchetes depois de ter sugerido que a UE teria de normalizar as relações com a Rússia. O seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Maxime Prévot, disse que era um sinal de fraqueza apelar a relações mais estreitas.

A UE pretende cessar todas as importações de energia russa até 2028.

Oledouto danificado

As tensões entre a Hungria e a Ucrânia aumentaram significativamente desde que um oleoduto da era soviética foi danificado num incidente no final de janeiro. A Ucrânia atribui os danos a um ataque russo, o que terá deixado o oleoduto Druzhba inoperacional.

A Hungria afirma que a Ucrânia está a mentir e que o gasoduto está operacional. Budapeste, juntamente com a Eslováquia, solicitou uma inspeção.

A UE está a instar ambas as partes a moderar a sua linguagem e apoia agora o pedido de Budapeste para uma inspeção externa, embora a Ucrânia ainda não tenha concordado e não seja claro quem serão os peritos responsáveis pela mesma.

Ao chegar a Bruxelas, na segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, Péter Szijjártó, partiu para o ataque, dizendo aos jornalistas que "não há nenhuma razão técnica ou física" para que o abastecimento continue interrompido, a não ser por motivos políticos.

"Foram tomadas iniciativas por nós, pelos eslovacos e até pela União Europeia, para permitir uma visita ao local, para ver o estado atual do oleoduto. Todas estas propostas foram rejeitadas", disse Szijjártó.

A empresa estatal de energia da Ucrânia, a Naftogaz, juntamente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, informou diplomatas de mais de 40 países sobre o oleoduto, sinalizando que podem provar que este está danificado.

"Foram apresentados materiais abrangentes sobre a natureza do ataque e as suas consequências, incluindo fotografias e imagens de vídeo do local. Os diplomatas foram também informados em pormenor sobre os desafios que os nossos colegas enfrentam", afirmou a Naftogaz.

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