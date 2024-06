Existem disparidades significativas em matéria de pensões na Europa. A Euronews Business encontrou uma forte correlação positiva entre a confiança financeira na reforma e o nível das pensões mensais.

PUBLICIDADE

As pensões relacionadas com o rendimento constituem, na sua esmagadora maioria, a principal fonte de rendimento dos europeus com 65 anos ou mais. No entanto, menos de metade dos consumidores da UE estão confiantes de que terão dinheiro suficiente para viver confortavelmente durante a sua reforma. Em vários países, este nível de confiança desce para 30% ou mesmo menos. Este facto suscita preocupações quanto à adequação das pensões.

A proteção dos idosos contra a pobreza é uma função essencial dos regimes de pensões. As pensões de velhice são pagamentos periódicos destinados a:

1. Manter o rendimento do beneficiário após a reforma da atividade profissional remunerada na idade legal ou normal; ou

2. Apoiar o rendimento das pessoas idosas (exceto quando os pagamentos são feitos apenas por um período limitado).

Grandes disparidades nas pensões na Europa

De acordo com o Eurostat, as pensões de velhice na Europa variam significativamente, tanto em termos nominais como em termos de poder de compra (PPC). Para simplificar os dados, a Euronews Business converteu os rendimentos anuais das pensões em montantes mensais, dividindo-os por 12 meses.

Em 2021, a despesa média mensal bruta com a pensão de velhice por beneficiário na UE variou muito, desde 2 575 euros no Luxemburgo até 226 euros na Bulgária, com a média da UE a situar-se em 1 224 euros.

Incluindo os países da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA) e os países candidatos à UE, a Islândia registou a média mais elevada, com 2 762 euros, enquanto a Albânia registou a média mais baixa, com 131 euros.

Os "quatro grandes da UE" e os países nórdicos acima da média das pensões da UE

A pensão de velhice por beneficiário excedeu a média da UE em todos os "quatro grandes" países da UE. A Itália registou a pensão mais elevada, com 1 561 euros, enquanto a França, a Espanha e a Alemanha apresentaram valores quase idênticos, cada um com cerca de 1 450 euros.

Os países nórdicos também registaram bons resultados, com pensões de velhice médias superiores às dos "quatro grandes".

Os países dos Balcãs registam as pensões mais baixas

Os sete países dos Balcãs ocupam os lugares mais baixos da classificação. A despesa média com as pensões de velhice no Luxemburgo era quase 11 vezes superior à da Bulgária, o que revela disparidades significativas. Mesmo considerando o Luxemburgo como um caso isolado, a média da UE continua a ser quase seis vezes superior à registada na Bulgária.

Algumas destas disparidades em matéria de pensões podem ser atribuídas à variação dos níveis de preços entre os Estados-Membros da UE, uma vez que o Eurostat observa que o custo de vida global difere significativamente em toda a região.

As disparidades nas pensões diminuem significativamente em termos de PPC

Em termos de poder de compra padrão (PPC), uma unidade monetária artificial que ajusta as diferenças de nível de preços entre países, as disparidades diminuem significativamente.

Em termos de PPC, a pensão média de velhice varia entre 437 na Bulgária e 1.681 no Luxemburgo. Isto significa que um beneficiário de pensão no Luxemburgo recebe uma pensão bruta quase quatro vezes mais elevada do que um na Bulgária.

De acordo com o inquérito Eurobarómetro 2023 da Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA), apenas 42% dos consumidores da UE se sentem confiantes de que terão dinheiro suficiente para viver confortavelmente durante a sua reforma.

Os níveis de confiança apresentam uma variação significativa entre os países, sendo o Luxemburgo (61%), os Países Baixos (59%) e a Dinamarca (58%) os que registam maior confiança. Em contrapartida, os níveis de confiança mais baixos são observados na Letónia (23%), Eslovénia (27%) e Polónia (28%).

Forte correlação: Pensões vs confiança na reforma

A Euronews Business encontrou uma forte correlação positiva entre o nível de confiança financeira para viver confortavelmente durante a reforma e o montante da pensão mensal de velhice.

Esta correlação indica que os níveis de confiança mais elevados prevalecem em países com pensões mais altas, enquanto que a confiança tende a diminuir em locais com pensões mais baixas.

Parlamento Europeu chama a atenção para o risco de pobreza na velhice

De acordo com o briefing do Parlamento Europeu, grupos de peritos e partes interessadas apresentaram uma série de recomendações para reforçar a sustentabilidade e a adequação dos regimes de pensões da UE.

PUBLICIDADE

"A forma como os regimes de pensões estão atualmente concebidos deixa um número crescente de pessoas em risco de pobreza na velhice. Esta tendência é contrária aos esforços da UE para reduzir a pobreza", alerta o documento.

Desafios na comparação internacional das pensões

A comparação dos níveis internacionais de pensões é um desafio devido às diferenças significativas entre os regimes de pensões. Estas comparações não têm frequentemente em conta o impacto da tributação e das contribuições sociais nos montantes finais das pensões. Os valores são calculados a partir da base de dados do Eurostat, dividindo a despesa total com pensões de velhice pelo número de beneficiários.

"É importante reiterar que estes valores relativos às despesas com pensões por beneficiário não reflectem necessariamente o nível ou a adequação das pensões de velhice individuais nos diferentes países", recorda o Eurostat.