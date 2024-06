Os negociadores têm um acordo sobre os altos cargos da UE. Mas será que os 27 líderes concordam?

A cimeira de dois dias centrar-se-á nos principais cargos da UE, na Agenda Estratégica para os próximos cinco anos, no apoio militar à Ucrânia e na guerra entre Israel e o Hamas.

PUBLICIDADE

Os 27 líderes da União Europeia vão reunir-se na quinta-feira para dar o último empurrão a um acordo que irá atribuir os principais cargos do bloco nos próximos cinco anos.

Os nomes em cima da mesa já são bem conhecidos: Ursula von der Leyen para Presidente da Comissão Europeia, António Costa para Presidente do Conselho Europeu e Kaja Kallas para Alta Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança.

O trio foi reunido com base na experiência política mais que comprovada no panorama europeu - e também na falta de alternativas credíveis que pudessem atuar como plano B.

Após uma tentativa falhada na semana passada, os seis negociadores das principais famílias políticas - Donald Tusk (Polónia) e Kyriakos Mitsotakis (Grécia) do PPE, Olaf Scholz (Alemanha) e Pedro Sánchez (Espanha) do S&D, e Emmanuel Macron (França) e Mark Rutte (Países Baixos) do Renew Europe - realizaram uma chamada telefónica no início desta semana e reconfirmaram a seleção.

O mais importante é que o Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, o grande vencedor das eleições, deixou cair o seu pedido para que um dos seus membros substituísse Costa no Conselho Europeu após o seu mandato de dois anos e meio. Este pedido irritou os socialistas, que apostaram fortemente em Costa, apesar dos problemas judiciais que envolvem o antigo primeiro-ministro português.

Os negociadores "concordaram em apoiar a prática estabelecida de continuidade e apoiar o candidato eleito durante todo o ciclo legislativo", disse um diplomata após a chamada conjunta.

Isto significa que o PPE manterá o controlo da Comissão, a instituição mais poderosa do bloco, e os socialistas tomarão as rédeas do Conselho, que acolhe as reuniões de alto nível dos líderes. Entretanto, os liberais do Renew Europe, que sofreram perdas dolorosas nas eleições, ditarão o nome para o cargo de Alto Representante, o principal diplomata da UE.

Para Kallas, a nomeação é uma reivindicação, depois de ter sido afastada do cargo de próxima Secretária-Geral da NATO devido à sua posição de falcão em relação à Rússia. A mesma razão foi inicialmente invocada contra a sua possível candidatura a Alta Representante, mas as preocupações foram desaparecendo gradualmente. A geografia ajudou-a: Os europeus de Leste há muito que insistem que um dos três lugares de topo deve ser ocupado por um dos seus, o que faz de Kallas a pessoa ideal.

Ainda assim, o acordo von der Leyen-Costa-Kallas tem de ser aprovado pelos 27 líderes antes de se tornar realidade. Simultaneamente, os chefes de Estado e de Governo deverão chegar a acordo sobre uma Agenda Estratégica que defina as principais prioridades para o próximo mandato.

Se forem nomeadas, von der Leyen e Kallas terão de se submeter a uma audição pública e a um voto de confirmação no Parlamento Europeu.

Meloni contesta negociações "antidemocráticas"

A decisão sobre os altos cargos é tomada por uma maioria qualificada reforçada, ou seja, 20 Estados-Membros que representem pelo menos 65% da população do bloco. Uma vez que o PPE, os socialistas e os liberais ocupam a maioria dos lugares no Conselho, o acordo provisório tem os apoios necessários para ser formalmente aprovado.

No entanto, dada a sensibilidade política da decisão, que terá ramificações para os próximos cinco anos, o Conselho prefere distribuir os altos cargos por consenso, com o maior número possível de votos a favor.

Há um voto-chave que todos os convidados aguardam ansiosamente: o de Giorgia Meloni.

A primeira-ministra italiana, que pertence aos Conservadores e Reformistas Europeus (CRE), foi excluída das conversações entre os três partidos centristas, o que a deixa muito ressentida. Mitsotakis foi encarregado de informar Meloni sobre o resultado da reunião conjunta, mas, segundo o La Stampa, Meloni nunca atendeu.

Giorgia Meloni criticou a forma como os nomes foram selecionados European Union, 2024.

"Nenhum verdadeiro democrata que acredite na soberania popular pode, no seu íntimo, considerar aceitável que na Europa se tenha tentado negociar posições de topo mesmo antes de o povo ter ido às urnas", disse Meloni ao Parlamento italiano, na quarta-feira.

O projeto de acordo, disse, ultrapassa a lógica do consenso porque não inclui "os que estão do lado político oposto e os das nações consideradas demasiado pequenas para serem dignas de se sentarem nas mesas que contam".

O checo Petr Fiala, outro membro do CRE, e o húngaro Viktor Orbán, que há anos não é filiado politicamente, também manifestaram o seu descontentamento e apelaram a uma maior inclusão nas negociações.

Orbán opõe-se veementemente a von der Leyen, que congelou parcialmente os fundos de recuperação e coesão do país em resposta ao seu contínuo retrocesso democrático, mas não tem objeções a Costa e Kallas.

PUBLICIDADE

Abstenção construtiva

Diplomatas e funcionários reconhecem que é necessário haver uma discussão adequada entre todos os líderes para evitar a impressão de um acordo "pré-cozinhado". A expectativa é que o acordo seja alcançado na quinta-feira, uma vez que o Presidente Macron está ansioso por regressar a França para retomar a campanha eleitoral antes da primeira volta das eleições legislativas antecipadas de domingo, que convocou na sequência da derrota do seu partido nas eleições europeias.

"O nosso objetivo é ter o maior número de pessoas a bordo", disse um alto funcionário da UE, sublinhando que Meloni tem a opção de se abster em vez de votar contra.

"Por vezes, é preciso avaliar as razões que os levam a abster-se. Um deles foi forçado a abster-se da última vez", acrescentou o funcionário, referindo-se à chanceler Angela Merkel, cuja coligação lhe pediu que se abstivesse em 2019, quando von der Leyen foi nomeada.

Como a extrema-direita não tem praticamente nenhuma hipótese de conquistar um lugar de topo, os que estão à margem estão a olhar para pastas importantes na próxima Comissão Europeia como compensação.

A Itália, em particular, tem grandes ambições.

PUBLICIDADE

"Queremos ter um vice-presidente na Comissão Europeia. Um comissário forte que promova boas políticas a favor da indústria e da agricultura", disse o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, dando uma pista do que Roma pretende.

Meloni poderá aproveitar a reunião de quinta-feira para apresentar os seus pedidos a von der Leyen numa base bilateral. Mas um diplomata sénior disse que isso "não deveria acontecer dessa forma".

"Von der Leyen terá de decidir por si própria quando tiver todos os candidatos para formar a próxima Comissão", disse o diplomata.

Para além dos cargos de topo, a cimeira de dois dias abordará outras questões prioritárias, como o apoio militar à Ucrânia (6,6 mil milhões de euros que continuam bloqueados pela Hungria), a situação na Geórgia e a guerra entre Israel e o Hamas, com especial destaque para o Líbano.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, fará uma breve aparição no Conselho para assinar os compromissos de segurança entre a UE e a Ucrânia.

PUBLICIDADE

A cimeira marcará a última intervenção de Mark Rutte após 14 anos ininterruptos como primeiro-ministro neerlandês. Em breve será o próximo Secretário-Geral da NATO.