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Porque é que Zelenksyy não parou em Roma na sua digressão europeia?

melões zelensky
melões zelensky Direitos de autor  Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved
Direitos de autor Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved
De Giorgia Orlandi
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Nos últimos dias, Zelensky visitou Atenas, Paris e Madrid para discutir novas ajudas, sem passar por Roma. De acordo com Eleonora Tufaro, investigadora entrevistada pela Euronews, deveu-se apenas a um calendário apertado, mas "Itália continua a ser um parceiro credível para Kiev".

Nos últimos dias, o presidente ucraniano fez breves visitas a alguns países da UE. Esteve em Atenas, Paris e Madrid para discutir a ajuda com os respetivos dirigentes. Na capital grega, falou-se mais de fornecimento de energia do que de armas. O governo de Kyriakos Mitsotakis garantiu a Kiev o fornecimento de gás de janeiro a março de 2026.

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Depois, o encontro com Macron, em Paris, que levou a um novo entendimento na frente da defesa aérea e, finalmente Madrid, com a Espanha a desempenhar o seu papel na ajuda a Kiev.

Desta vez, não está prevista uma paragem em Roma. Mas porquê? Há alguma razão específica? Falámos com Eleonora Tufaro, investigadora principal do Observatório Ispi para a Rússia, o Cáucaso e a Ásia Central.

Uma maioria dividida e o novo pacote de ajuda militar a Kiev

Enquanto fontes da embaixada ucraniana na capital, citadas pelo diário La Stampa, esclarecem que o encontro entre Zelenskyy e Meloni não estava na agenda - os dois líderes, dizem, já se tinham encontrado à margem do Conselho Europeu de 23 de outubro -, a controvérsia no seio da maioria continua, com o ministro dos Transportes, Matteo Salvini, a dizer que era contra a nova ajuda a Kiev, devido a acusações de corrupção contra a classe dirigente ucraniana.

Entretanto, o ministro da Defesa, Guido Crosetto, apresentará ao parlamento, em dezembro, o 12.º pacote de armas para a Ucrânia, que deverá ser aprovado.

Em segundo plano está a participação da Itália na iniciativa da NATO denominada Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), que prevê a aquisição de armas norte-americanas para a Ucrânia por parte dos parceiros europeus.

Zelenskyy evitou Roma?

"Esta é uma viagem muito restrita, que não toca muitas capitais", disse Tufaro à Euronews. "Havia objetivos precisos para a visita à Grécia e a França. Espanha, aliás, não é um dos aliados mais fortes da Ucrânia, embora a apoie", detalha a especialista.

"Não creio que, por detrás do facto de Zelenksy não ter ido a Itália, possa estar uma tentativa de desprezar Roma. Itália tem-se confirmado como um parceiro credível para a Ucrânia, pelo menos de forma consistente, mesmo que não esteja entre os principais apoiantes, se olharmos para os últimos números em relação à percentagem do PIB total que atribui".

"Roma, como prova da sua proximidade com Kiev", acrescentou a especialista do Ispi, "também organizou recentemente a conferência sobre a reconstrução da Ucrânia".

A adesão da Itália à PURL

Itália continua a ser um dos poucos países que ainda não confirmaram a sua participação na PURL, à qual já aderiram dezasseis países. Perguntámos o porquê desta hesitação, tendo em conta as relações estreitas entre Roma e Washington. "Basta ver o que aconteceu em França", observa Tufaro, "há um desejo por parte dos Estados europeus de favorecerem também a sua própria indústria militar".

"É a mesma lógica", conclui a investigadora, "que está na base da conferência sobre a reconstrução da Ucrânia. Por outras palavras, a mensagem é: ajudamos a Ucrânia e o nosso sistema nacional e as nossas indústrias também beneficiam".

Países europeus e ajuda à Ucrânia

De acordo com os últimos dados disponibilizados pelo departamento de investigação Statista, sobre a ajuda oferecida à Ucrânia, entre janeiro de 2022 e junho de 2025, em termos de percentagem do PIB, a Dinamarca ocupa o primeiro lugar com 2,89%, seguida da Estónia (2,8%) e da Lituânia (2,16%). A Itália ocupa o 27.º lugar, depois de França e Alemanha.

Por outro lado, se considerarmos a classificação da ajuda militar, expressa em milhares de milhões de euros, durante o mesmo período, encontramos a Alemanha em primeiro lugar, seguida do Reino Unido e da Dinamarca. Itália ocupa o décimo primeiro lugar, com 1,7 mil milhões de euros.

"Do ponto de vista da segurança, entre os principais países europeus em termos de montante de ajuda à Ucrânia, temos a França e o Reino Unido. A França não pretende apenas exportar, mas também construir armamento com a Ucrânia", explica Tufaro. "Kiev está a avançar nesta direção, ou seja, reforçar a sua indústria de defesa também com vista à adesão à UE".

"O ator que, no entanto, entre os europeus, dá mais dinheiro e armamento", conclui o investigador, "é definitivamente a Alemanha".

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