Na Ucrânia, as mulheres não são convocadas para o serviço militar, mas podem alistar-se como voluntárias, e dezenas de milhares já o fizeram desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2014.

Yulia Sidorova e Katerina Pryimak conheceram-se na linha da frente, quando Moscovo já tinha anexado a Crimeia e estava a travar uma guerra no leste da Ucrânia, e decidiram alistar-se no exército.

Sidorova adiantou à Euronews que, depois da Revolução da Dignidade, conhecida no estrangeiro como EuroMaidan, quis juntar-se às forças armadas. "Havia um forte sentimento de que tudo iria acabar rapidamente e eu queria fazer parte disso", referiu.

Pryimak acrescentou que, nessa altura, as mulheres ainda estavam proibidas de ocupar posições de combate. "Eram oficialmente recrutadas para funções que não eram de combate, mas, na realidade, estavam a desempenhar tarefas de combate", explicou à Euronews.

"Durante três anos, reunimos o maior número possível de mulheres, militares e veteranas, para mudar esta situação. Elas uniram-se por esta causa. Ativistas, políticas e cientistas, estiveram todas envolvidas", explicou Pryimak.

"Na Ucrânia, a sociedade civil é muito importante. E nós construímos a Ucrânia com as nossas próprias mãos."

Pryimak cofundou o Movimento das Mulheres Veteranas Ucranianas, UWVM ou Veteranka, a comunidade de mulheres na Ucrânia com experiência de combate.

Veteranka, que significa "mulher veterana", apoia as mulheres nas forças armadas, protege os direitos das mulheres no setor da segurança e da defesa, ajuda-as a reintegrar-se na vida civil e promove a liderança e a participação ativa das mulheres na reconstrução da Ucrânia.

Pryimak, médica de combate e veterana de guerra, afirma que desde que a Ucrânia autorizou oficialmente as mulheres a ocupar cargos de combate no exército, através de uma lei de 2018, as coisas têm vindo a mudar. As mulheres foram formalmente autorizadas a servir em posições como artilheiras, atiradoras, motoristas e batedoras.

De acordo com o Veteranka, os primeiros 63 cargos de combate foram abertos às mulheres em 2018.

Desde então, o movimento tem vindo a crescer, tal como as necessidades das mulheres na linha da frente. Pryimak disse que existirão mais mulheres no exército no futuro, "não há outra escolha".

"Quanto mais mulheres houver no exército, mais confortável e melhor se sentirá cada uma delas. É assim que as coisas funcionam."

Quando a Rússia iniciou a invasão em grande escala da Ucrânia, no início de 2022, dezenas de milhares de mulheres voluntariaram-se para se juntar ao exército e são agora uma parte fundamental das Forças Armadas da Ucrânia.

Um militar ucraniano ensina mulheres a usar espingardas durante um curso de formação para a resistência nacional da população local na região de Kharkiv, Ucrânia AP Photo

"Cuba e Alasca"

A Euronews encontrou-se com Yulia Sidorova e Katerina Pryimak em Bruxelas, onde se encontravam para a projeção de um documentário, intitulado "Cuba e Alasca". O filme acompanha duas mulheres, Yulia Sidorova, com o nome de código "Cuba", e Oleksandra Lysytska, com o nome de código "Alasca".

Lysytska, tenente, serve como oficial do Grupo de Finalidade Especial da Guarda Nacional da Ucrânia. Entrou para o exército após o início da invasão total.

As mulheres sempre tiveram permissão para sair da Ucrânia para fugir à guerra. Quando lhe perguntaram por que razão decidiu não só ficar, mas também juntar-se à defesa - mesmo sem ter experiência prévia como Sidorova, que serviu desde 2014 - Lysytska disse: "Só quero viver no meu país, na minha cidade, no meu apartamento. E, para isso, preciso de fazer alguma coisa".

"Cuba e Alasca", filmado principalmente com câmaras corporais e smartphones, conta a história de duas amigas na linha da frente, que vivem os horrores da guerra e os seus sonhos para "quando a guerra acabar".

Coberta de sangue enquanto salva a vida dos soldados na linha da frente, Cuba sonha com o seu próprio desfile de moda em Paris.

A jovem mostrou as suas criações na capital francesa e admitiu que "este era o seu sonho de infância".

"Só gostava que fosse em circunstâncias diferentes", confessou.

Depois do desfile de moda, regressou à Ucrânia para salvar vidas na linha da frente, explicando que se sente mais segura no meio dos combates do que longe deles.

Lysytska, também conhecida como Alasca, fez eco da afirmação. "É mais assustador estar em Kiev do que no campo de batalha", disse, referindo-se à sua pausa forçada para reabilitação quando foi ferida na linha da frente e teve de passar alguns meses em Kiev.

Estranhamente, a guerra tornou-se mais familiar e até mais confortável para os paramédicos e soldados ucranianos do que a vida civil que tiveram em tempos.

No filme, Alasca prepara-se nervosamente para o seu exame de inglês, dizendo que o teste lhe parece mais assustador do que a guerra.

Lysytska passou no exame, mas ainda não se habituou à vida civil.

Ela explicou à Euronews que a perceção muda completamente na linha de frente. "Quando estás na linha da frente, estás com a tua equipa, que sabe exatamente o que fazer. As pessoas têm certas competências. Sabem o que fazer e como ajudar. Não é assim na vida civil", disse Lysytska.

Civis praticam habilidades militares num campo de treino na região de Kharkiv, Ucrânia, sábado, 15 de novembro de 2025 AP Photo

Sidorova acrescentou que, na vida civil, não existe um "fluxograma" preciso do que fazer. "Chego a Kiev, entro no apartamento e, de repente, há um ataque com drones Shahed, tudo começa a zumbir, a minha ligação móvel desaparece. E não percebo o que fazer a seguir, para onde correr e como me salvar", salientou.

Pryimak explicou que é, de facto, um desafio para uma pessoa que está constantemente sob stress na linha da frente mudar de mentalidade, mudar de ambiente e mudar-se para Kiev, onde tudo é uma "zona cinzenta" entre a guerra e a vida civil.

"Um lado está completamente em guerra, enquanto o outro está completamente afastado dela, porque não há perigo, não há uma sensação de perigo constante", destacou Pryimak.

A Europa, dizem eles, habita o mesmo espaço.

"A Europa atual é como a Ucrânia em 2014"

Sidorova diz que a sua visita a Bruxelas e a situação na Europa lhe fazem lembrar a situação na Ucrânia em 2014, quando a guerra tinha acabado de começar.

"Faz-me lembrar 2014, quando a Operação Antiterrorista (ATO, a resposta da Ucrânia à guerra russa no Donbass) estava a decorrer e parte da população ucraniana, ou melhor, a maioria, não estava envolvida na guerra, não estava interessada nela e não compreendia o que se estava realmente a passar", explicou Sidorova.

O que a assustava era o facto de "as pessoas não estarem preparadas para o que estava para vir".

"Na Europa, na minha opinião, é a mesma coisa agora. As pessoas nem sequer compreendem o que está a acontecer à sua volta e o quão perto isso realmente está. Para elas, é como se estivesse a acontecer noutro planeta. E é por isso que tenho a sensação de que a Europa também não está preparada para o futuro", sublinhou Sidorova.

"A ilusão de segurança é muito assustadora", disse Pryimak à Euronews.

"Lembro-me de como cheguei a Mariupol em 2019. E agora, olhando para trás, apercebemo-nos de como a ilusão de segurança é assustadora quando vemos que, alguns anos depois, a cidade foi completamente destruída e ocupada", recordou.

"Nós, enquanto Ucrânia, só podemos ter esperança de sobreviver. Todos estes países estão a viver como se nada tivesse acontecido, apesar da guerra estar a pairar sobre todos. Temos a sensação de que a guerra vai ser terrível, massiva e global."

De acordo com Sidorova, os planos e as ambições bélicas da Rússia são evidentes e claros nas linhas da frente na Ucrânia. "Tenho a certeza de que, se a Rússia não for travada, irá mais longe. Não existem outras opções. O [presidente russo Vladimir] Putin não terá qualquer razão para parar."

Se a Ucrânia cair, "porque é que [Putin] não iria mais longe", disse ainda, "se todo o país está a trabalhar para a guerra".

Pryimak acrescentou que a Rússia poderá mobilizar ainda mais recursos contra a Europa e não poupará as suas tropas.

"Os russos enviam as suas tropas como robôs, a sua infantaria é simplesmente enviada e eles vão. E, da mesma forma, se conquistarem a Ucrânia, enviarão aqueles que permanecerem aqui. Portanto, a Ucrânia deve permanecer firme", afirmou.

Lysytska salientou que a Europa ainda tem tempo para se preparar, embora seja "muito alarmante que as pessoas não compreendam a dimensão do mal".

"É melhor cortar o mal pela raiz, antes que se espalhe completamente. Neste momento, está localizado na Ucrânia e ainda não chegou até vocês", notou Lysytska.

"Mas vocês compreendem que uma infeção sanguínea está prestes a começar. Têm de combatê-la. São instintos de autopreservação. Por que é que isto não é suficiente para a Europa?"