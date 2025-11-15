Ataques russos à Ucrânia fazem nove mortos em 24 horas

Pelo menos nove pessoas morreram e 53 ficaram feridas nas últimas 24 horas devido a ataques russos na Ucrânia, segundo as autoridades regionais.

Os ataques continuaram este sábado, com o lançamento de três mísseis balísticos Kh-47M2 "Kinzhal", bem como de 135 drones de ataque diferentes, incluindo Shaheds, lançados das áreas de Orel, Primorsko-Akhtarsk, Kursk, Millerovo, Bryansk e Chauda Hvardiyske, localizadas na República Autónoma ocupada da Crimeia.

De acordo com as Forças Armadas da Ucrânia, dois mísseis balísticos Kh-47M2 "Kinzhal" e 91 drones Shahed foram abatidos ou bloqueados.

Equipas de salvamento trabalham no local de um edifício danificado após um ataque russo em Kiev, Ucrânia, na sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Dan Bashakov/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

13 locais foram atingidos por drones e um míssil, enquanto os destroços de drones destruídos que caíram do céu atingiram quatro áreas.

O ataque de sexta-feira da Rússia à capital ucraniana, Kiev, matou sete pessoas e feriu 36, deixando danos generalizados em nove dos seus bairros, de acordo com o presidente da câmara, Vitaliy Klitschko.

Entretanto, 34 comunidades da região meridional de Kherson sofreram ataques, bem como a cidade fronteiriça de Kherson, dividida pelo rio Dnipro, onde uma pessoa foi dada como morta pelo governador Oleksandr Prokudin.

Na região de Donetsk, uma pessoa ficou ferida na cidade de Kramatorsk, segundo o governador. Kramatorsk é conhecida como um local onde as famílias esperam para se reunirem com os soldados que regressam das linhas da frente.

Um homem de 65 anos terá também sido morto no distrito de Nikopol, na região de Dnipropetrovsk, tendo as regiões de Sumy e Kharkiv sido igualmente objeto de ataques durante a noite.

Entretanto, um importante terminal petrolífero na cidade portuária russa de Novorossiysk, na região de Krasnodar, suspendeu temporariamente as suas operações, que representam cerca de 2% das exportações globais, na sequência dos ataques ucranianos de sexta-feira, de acordo com vários funcionários russos e canais de Telegram.