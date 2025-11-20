Trump assina projeto de lei que aprova a divulgação dos ficheiros de Epstein

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um projeto de lei que aprova a divulgação dos processos relativos ao criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

O Departamento de Justiça tem agora 30 dias para divulgar publicamente os ficheiros relativos às investigações sobre Epstein, bem como sobre a sua confidente e namorada de longa data Ghislaine Maxwell. O projeto de lei também obriga o Departamento de Justiça a divulgar as suas comunicações internas sobre Epstein e os seus associados, bem como informações sobre a sua morte na prisão.

No entanto, continuam a aplicar-se algumas exceções. A legislação especifica que o Departamento de Justiça pode reter informações pessoalmente identificáveis sobre as vítimas, qualquer material sobre abuso sexual de crianças e informações que a administração considere classificadas por razões de defesa nacional ou de política externa.

O número total de ficheiros ascende a cerca de 100.000 páginas, de acordo com um juiz federal que analisou o caso.

Inicialmente, Trump opôs-se a tornar públicos os ficheiros, depois de ter sido alegado que ele próprio poderia estar implicado. No entanto, a pressão dos opositores políticos e do seu próprio partido aumentou, pressionando-o a dar maior transparência aos ficheiros.

O presidente dos EUA negou repetidamente qualquer irregularidade, afirmando que tinha cortado relações com Epstein há anos.

Quem foi Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein foi acusado de ter traficado mulheres, muitas delas menores de idade, e de as ter forçado a praticar actos sexuais com os seus amigos, na sua maioria empresários, legisladores e indivíduos ricos dos EUA e do estrangeiro, em festas na sua infame ilha privada Little Saint James, nas Ilhas Virgens Americanas.

Muitas das pessoas mais ricas e influentes do mundo terão alegadamente participado nas festas de Epstein, incluindo Trump, Elon Musk, o ex-príncipe André, Bill Gates, Bill Clinton e outros, tendo todos eles negado qualquer irregularidade.

ARQUIVO - Esta fotografia de 28 de março de 2017, fornecida pelo New York State Sex Offender Registry, mostra Jeffrey Epstein. New York State Sex Offender Registry via AP, File

As alegações sobre os crimes de Epstein começaram a surgir em 2005. Foi acusado pela primeira vez um ano mais tarde num tribunal da Florida, onde foi indiciado por uma única acusação de solicitação de prostituição.

Desde então, muitas outras vítimas se apresentaram, acusando Epstein de as traficar na sua ilha, juntamente com a sua parceira de longa data e cúmplice Ghislaine Maxwell.

Jeffrey Epstein foi preso em 2019, após mais de uma década de acusações. Foi acusado de tráfico sexual de menores e de conspiração para cometer tráfico sexual de menores. O norte-americano acabaria por morrer na prisão, em agosto do mesmo ano, por suicídio, enquanto aguardava julgamento.