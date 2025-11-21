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Edição húngara da Rádio Free Europe encerra atividades esta sexta-feira

Sede da Europa Livre em Praga
Sede da Europa Livre em Praga Direitos de autor  AP2010
Direitos de autor AP2010
De Gabor Kiss
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Donald Trump considera os meios de comunicação públicos americanos que operam no estrangeiro elementos supérfluos da burocracia federal.

Cerca de cinco anos após o seu relançamento, a edição húngara da Rádio Free Europe deixará de existir a partir da meia-noite de 21 de novembro, segundo um comunicado em inglês publicado na página central do portal. Conforme informado, os conteúdos em húngaro da RFE/RL continuarão disponíveis no site.

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"Estamos profundamente gratos pela confiança, pelo empenho e pelo apoio dos nossos leitores", refere o comunicado.

No início de novembro, o diretor executivo da US Global Media Agency (USAGM), Kari Lake, enviou uma carta aos representantes dos EUA informando-os de que a agência estava a descontinuar o serviço em língua húngara da Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), a publicação da Free Europe, porque não estava a receber financiamento dos aliados da NATO para esse fim.

Em março, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que classifica o gabinete USAGM, que supervisiona os meios de comunicação social públicos dos EUA no estrangeiro, incluindo a Voz da América, a Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) e a Rádio Ásia Livre, como "um elemento desnecessário da burocracia federal". A Casa Branca descreveu a decisão como parte de um esforço para reduzir a burocracia federal dos EUA (DOGE) e a "propaganda radical".

A Rádio Free Europe processou o governo americano por ter suspendido o seu financiamento. Segundo o meio de comunicação e segundo as leis federais, é ilegal que o governo negue os recursos que o Congresso lhe havia concedido anteriormente.

A Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) foi criada durante a Guerra Fria para fornecer outras fontes de informação às populações dos países dominados pelo comunismo. No final da década de 1980, contribuiu para a queda dos regimes totalitários nos países da Europa Central e Oriental.

Como recorda o Telex, a emissora sediada em Praga também transmite para os países da Europa de Leste, incluindo a Rússia e a Ucrânia. A edição húngara da Rádio Free Europe foi lançada em 2020, durante a primeira presidência de Donald Trump.

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