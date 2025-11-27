Portugal vence o Campeonato do Mundo de Sub-17

Portugal sagrou-se campeão do Campeonato do Mundo de Sub-17 da FIFA Qatar 2025 ao vencer a Áustria por 1-0 numa final tensa no emblemático Estádio Internacional Khalifa, em Doha, encerrando um mês de drama, estrelas emergentes e espetáculo futebolístico na capital do Qatar.

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A nova geração de Portugal entra no palco mundial. Supreme Committee

O torneio, que contou com 48 equipas e mais de 100 jogos, mostrou a próxima geração de talentos do futebol mundial, com eliminatórias emocionantes, estrelas emergentes e momentos de brilho a cada esquina. O desempenho disciplinado e coeso de Portugal ao longo de todo o mês distinguiu-os, culminando com a sua vitória apertada na final.

Uma final decidida por um momento

A final foi muito equilibrada, com as duas equipas a mostrarem uma maturidade superior à sua idade. O golo da vitória surgiu aos 32 minutos, com Anísio Cabral a finalizar uma jogada de mestre pelo lado esquerdo de Portugal.

Após o intervalo, a Áustria pressionou, mas a defesa portuguesa manteve-se forte, mostrando serenidade e consciência tática para preservar a vantagem.

Ao longo de todo o torneio, Portugal destacou-se pela fluidez do seu jogo ofensivo, pela inteligência das suas movimentações entre linhas e pela consistência nos duelos decisivos.

A vitória representa um marco para o futebol juvenil português e deixa antever uma geração talentosa, pronta a ter impacto a nível sénior.

Um torneio de estreias

Esta edição foi a maior da história da competição. 48 equipas disputaram 100 jogos e marcaram mais de 300 golos.

O ambiente compacto da Aspire Zone transformou o torneio num festival de futebol ininterrupto, com os adeptos e as equipas a deslocarem-se sem problemas entre os locais.

A ascensão de Moser, mesmo com a derrota

A Áustria pode até ter ficado com o vice-campeonato, mas Johannes Moser tornou-se uma das figuras mais marcantes do torneio. O jogador de 17 anos foi o artilheiro da competição com oito golos e levou a seleção austríaca à sua primeira final de um Campeonato do Mundo em qualquer nível de idade.

Moser (à direita) com a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo Sub-17. Supreme Committee

Arsène Wenger, diretor de desenvolvimento do futebol mundial da FIFA, descreveu Moser como um tipo raro de jogador. "Ele coloca a sua energia para ajudar a equipa, trabalha fisicamente ao mais alto nível e não tem medo de exigir a bola. Quando tem uma oportunidade, vai até ao fim. Ele joga com convicção - e é por isso que acho que ele tem um futuro muito brilhante".

Wenger: um festival mundial de futebol

Wenger também refletiu sobre o impacto mais amplo do torneio e a atmosfera criada em Doha: "Para mim, foi como estar no paraíso. Ter o mundo inteiro reunido num espaço tão curto e poder ver futebol de todo o lado foi fantástico."

Descreveu a configuração da Aspire Zone como um "festival de futebol" que reuniu equipas, treinadores e culturas futebolísticas num só lugar.

Um campeão coroado, uma geração revelada

Para Portugal, a vitória apertada completa um torneio notável, construído com base na disciplina, inteligência e crença. Com os três primeiros lugares ocupados por equipas europeias, a final sublinhou a vaga emergente de jovens talentos do continente.

As jovens estrelas de Portugal celebram a glória dos Sub-17. Supreme Committee

Portugal ergueu o troféu em Doha, enquanto a Itália Sub-17 garantiu o terceiro lugar após uma tensa vitória por 4-2 na marcação de grandes penalidades sobre o Brasil Sub-17, depois de um empate sem golos no tempo regulamentar.

Com a edição de 2025 concluída, o Qatar prepara-se para acolher os próximos quatro Mundiais de Sub-17, prometendo mais palcos para talentos emergentes e dando continuidade ao legado de um festival de futebol que uniu o mundo.