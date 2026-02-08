O "Qatar TotalEnergies Open" está a decorrer em Doha, marcando o início da época do WTA 1000 e o ritmo para o próximo ano no circuito feminino.

Com 1.000 pontos de classificação disponíveis e cerca de 3,5 milhões de euros em prémios monetários em jogo, o torneio atraiu um grande número de participantes à capital do Qatar, com a maioria das 20 melhores jogadoras do mundo em ação esta semana.

As melhores jogadoras treinam antes do Open do Qatar de 2026 Euronews

Swiatek regressa a terreno familiar em Doha

A número dois do mundo Iga Swiatek regressa a um local onde tem tido sucessos repetidos. A estrela polaca de 24 anos já levantou o troféu em Doha três vezes e chega mais uma vez como uma das principais candidatas.

Swiatek diz que lidar com as condições, em particular com o vento, será fundamental para mais uma vitória. "Sabendo que aqui faz muito vento, temos de aceitar que vamos cometer mais erros", disse Swiatek.

"Nos últimos anos, os jogadores que ficaram mais frustrados com o vento perderam mais pontos por causa disso. O tempo está um pouco mais calmo este ano, por isso vamos ver como corre", concluiu.

Jogadoras adaptam-se às condições em Doha

A italiana Jasmine Paolini, número oito do mundo, também está concentrada em adaptar-se rapidamente às condições de Doha. "Aqui é importante adaptarmo-nos ao campo e à bola, porque são muito pesadas e lentas", disse Paolini.

"É preciso jogar no fundo do campo e manter a agressividade. Estou a trabalhar nisso nos treinos e espero que isso se traduza nos jogos", partilhou.

Elena Rybakina dá autógrafos aos fãs Euronews

Sabalenka ausente, mas expetativas continuam altas

Uma ausência notável do sorteio é a número um do mundial. Aryna Sabalenka, que continua a recuperar após a derrota na final do Open da Austrália.

Mesmo sem a melhor jogadora do mundo, a presença das restantes cinco primeiras classificadas, juntamente com a antiga campeã Elena Rybakina, aumentou as expetativas de um elevado nível de ténis à medida que o torneio avança durante a semana.