Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Chefe de gabinete de Zelenskyy demite-se depois de ter sido alvo de buscas

O chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, fala com a imprensa na Missão dos EUA para as Organizações Internacionais em Genebra, Suíça, domingo, 23 de novembro de 202
O chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, fala com a imprensa na Missão dos EUA para as Organizações Internacionais em Genebra, Suíça, domingo, 23 de novembro de 202 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Sasha Vakulina
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

A Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU) está a investigar um escândalo de corrupção que envolve a empresa de energia nuclear da Ucrânia. Zelenskyy anunciou a demissão do braço-direito e prepara remodelação no gabinete.

Demitiu-se Andriy Yermak, o chefe de gabinete de Zelenskyy, depois de a Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU) efetuar buscas, esta sexta-feira, em instalações ligadas a Yermak, no âmbito de uma importante investigação de corrupção que envolve a empresa estatal de energia nuclear.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Num discurso publicado no Telegram, Zelenskyy anunciou a resignação e um plano para "reeiniciar" o seu gabinete após a demissão de Yermak.

"Estou grato a Andriy por apresentar sempre a posição ucraniana nas negociações exatamente como deveria ser. Sempre foi uma posição patriótica. Mas quero que não haja rumores e especulações", disse Zelenskyy, acresentando que vai iniciar consultas no sábado sobre quem poderá ser o próximo a assumir o cargo de seu braço-direito.

A NABU afirmou numa declaração no Telegram que as buscas fazem parte de uma investigação e não especificou o estatuto de Yermak na mesma.

O chefe de gabinete de Zelenskyy declarou que estava a cooperar plenamente com os investigadores.

"Hoje, a NABU e a SAP estão de facto a realizar ações processuais em minha casa. Os investigadores não estão a encontrar quaisquer obstáculos", afirmou Yermak numa mensagem publicada no Telegram, antes de apresentar a demissão.

"Foi-lhes dado acesso total ao apartamento e os meus advogados estão no local, a interagir com os agentes da autoridade. Pela minha parte, estou a cooperar plenamente".

A NABU e a SAP (Procuradoria Especial Anticorrupção) estão a investigar o caso de corrupção que envolve o monopólio estatal nuclear Energoatom há algumas semanas.

Oito suspeitos foram acusados naquela que está a ser a investigação de corrupção mais extensa desde o início da invasão total da Rússia no início de 2022.

Em que consiste a investigação?

Uma extensa investigação sobre alegações de corrupção envolvendo a empresa estatal de energia nuclear Energoatom abalou a Ucrânia.

Segundo a NABU e a SAP, a investigação, que durou 15 meses e envolveu 1000 horas de gravações áudio, revelou a participação de vários membros do governo ucraniano.

O gabinete anticorrupção informou que o grupo estava a recolher subornos dos empreiteiros da Energoatom, que ascendiam a 10-15% do valor de cada contrato.

Segundo a NABU, foram branqueados cerca de 100 milhões de dólares em fundos.

"De facto, a gestão de uma empresa estratégica com um volume de negócios anual superior a 4 mil milhões de euros não foi efetuada por funcionários, mas por pessoas estranhas sem autoridade formal", declarou a NABU em comunicado.

A alegação é de que receberam pagamentos de empreiteiros que construíam fortificações contra os ataques russos às infraestruturas energéticas, enquanto milhões de ucranianos em todo o país sofrem cortes de energia e apagões na sequência dos ataques russos.

Pensa-se que o líder e mentor do esquema de corrupção seja o empresário Timur Mindich, um antigo parceiro de negócios do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy.

Mindich era um dos associados mais próximos de Zelenskyy antes de este se tornar presidente em 2019.

Zelenskyy introduziu sanções contra Mindich no decurso da investigação.

Em resposta à investigação, a Ucrânia lançou uma auditoria anticorrupção maciça a todas as empresas públicas.

A ministra da Energia da Ucrânia, Svitlana Hrynchuk, e Herman Halushchenko, antigo ministro da Energia da Ucrânia de 2021 a julho de 2025 e até recentemente ministro da Justiça, demitiram-se no âmbito da investigação.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Operação Midas: Tudo o que precisa de saber sobre a investigação anticorrupção na Ucrânia

Investigação anti-corrupção na Ucrânia: Kiev vai fazer auditorias a todas as empresas públicas

Moradores de Kiev refugiam-se no metro durante ataque russo