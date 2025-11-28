Dois astronautas russos e um americano juntaram-se à tripulação da Estação Espacial Internacional depois de a nave Soyuz MS-28 ter acoplado com sucesso ao módulo russo da estação, chamado Rassvet, ou Amanhecer.
Os foguetões russos Soyuz 2.1 foram lançados de Baikonur, no Cazaquistão. A tripulação da Estação Espacial Internacional ( EEI ) registou a acoplagem com câmaras e recebeu os novos companheiros com grandes abraços.
Os três astronautas passarão 242 dias na estação, de acordo com o planeado, e só regressarão à Terra em julho de 2026. Durante a missão, estão previstos mais de 40 experimentos científicos e duas caminhadas espaciais. O objetivo da primeira caminhada será instalar um equipamento que servirá para prever erupções solares, enquanto na segunda caminhada será feita a manutenção do módulo russo batizado de Pirkadat.