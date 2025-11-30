Volodymyr Zelensky será recebido por Emmanuel Macron em Paris na segunda-feira

Este anúncio surge numa altura em que uma delegação ucraniana visita os Estados Unidos para discutir o plano de paz americano.
No sábado, o Eliseu anunciou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se deslocaria para Paris na segunda-feira. Será recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron para debater "a situação e as condições para uma paz justa e duradoura, na sequência das conversações de Genebra e do plano americano".
Este anúncio surge numa altura em que uma delegação ucraniana visita os Estados Unidos da América para debater o plano de paz americano. Volodymyr Zelensky diz esperar um relatório até este domingo.
Os negociadores americanos deverão visitar Moscovo no final desta semana.
Os aliados europeus de Kiev estão determinados a desempenhar um papel nas conversações em curso. A última reunião da coligação dos interessados teve lugar na terça-feira.
Volodymyr Zelensky visitou recentemente a França como parte de um esforço para reforçar a cooperação em matéria de defesa entre os dois países.