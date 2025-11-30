Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Volodymyr Zelensky será recebido por Emmanuel Macron em Paris na segunda-feira

Volodymyr Zelensky recebido em Paris por Emmanuel Macron, 17 de novembro de 2025.
Volodymyr Zelensky recebido em Paris por Emmanuel Macron, 17 de novembro de 2025.
Direitos de autor AP Photo/Michel Euler
De Euronews
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Este anúncio surge numa altura em que uma delegação ucraniana visita os Estados Unidos para discutir o plano de paz americano.

No sábado, o Eliseu anunciou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se deslocaria para Paris na segunda-feira. Será recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron para debater "a situação e as condições para uma paz justa e duradoura, na sequência das conversações de Genebra e do plano americano".

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Este anúncio surge numa altura em que uma delegação ucraniana visita os Estados Unidos da América para debater o plano de paz americano. Volodymyr Zelensky diz esperar um relatório até este domingo.

Os negociadores americanos deverão visitar Moscovo no final desta semana.

Related

Os aliados europeus de Kiev estão determinados a desempenhar um papel nas conversações em curso. A última reunião da coligação dos interessados teve lugar na terça-feira.

Volodymyr Zelensky visitou recentemente a França como parte de um esforço para reforçar a cooperação em matéria de defesa entre os dois países.

