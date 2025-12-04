Polícia liberta mais de 300 trabalhadores escravizados em condições "desumanas" em Espanha

Mais de 300 trabalhadores estrangeiros que foram trazidos para Espanha sob falsas promessas acabaram por se tornar o foco de uma investigação que levou a polícia espanhola a desmantelar uma rede dedicada ao tráfico ilegal de mão-de-obra, constituída na sua maioria por imigrantes do Nepal.

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A organização introduzia estas pessoas no país e distribuía-as clandestinamente através de explorações agrícolas no centro e leste de Espanha. Durante a operação, os agentes detiveram 11 suspeitos e mantêm dois outros sob investigação. Entre as vítimas, foram identificados 322 migrantes, quase todos nepaleses; destes, 294 não possuíam documentação para residir ou trabalhar legalmente em Espanha.

Segundo as autoridades, muitos entraram em território europeu com vistos de turismo, por vezes emitidos por outros Estados do espaço Schengen, que inclui a maioria dos países da União Europeia, bem como a Suíça, a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein.

Uma vez em Espanha, eram recrutados e deslocados para diferentes zonas, onde eram privados de direitos laborais básicos. Um vídeo divulgado pela Polícia Nacional no X mostra dezenas de pessoas amontoadas em colchões numa sala sombria e degradada.

A organização tinha-lhes instalado alojamentos precários em Albacete, no sudeste de Espanha: quartos sem ventilação, serviços mínimos e um ambiente que as autoridades descreveram como "indigno e desumano".

A partir daí, os trabalhadores eram transportados todos os dias em carrinhas, algumas sem as mínimas condições de segurança, para as explorações agrícolas onde trabalhavam. Numa das viagens, um cidadão nepalês morreu num acidente rodoviário.

Os investigadores afirmam que muitos ficaram meses sem receber salário e sobreviveram com rações alimentares muito básicas. O Banco Mundial estima que mais de 20 por cento da população do Nepal, um país com cerca de 30 milhões de habitantes, vive na pobreza.