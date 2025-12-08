Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
"A paz traz uma nova confiança à região", afirma o CEO do Azerbaijan Tourist Board

Euronews
Florian Sengstschmid, CEO do Azerbaijan Tourist Board, explica como a paz regional, a expansão da conetividade e a diversidade cultural estão a gerar novas oportunidades de turismo, posicionando o Azerbaijão e o Cáucaso Meridional como um destino turístico emergente para vários países.

A paz no Cáucaso Meridional está a abrir novas oportunidades para o Azerbaijão se posicionar como um centro de viagens para vários países, afirma o CEO do Azerbaijan Tourist Board, Florian Sengstschmid. A melhoria da cooperação regional, incluindo as iniciativas conjuntas do Património da Rota da Seda com o Uzbequistão, está a ajudar a atrair visitantes de longa distância.

Sengstschmid salienta a riqueza cultural do país e a crescente conetividade, com novas rotas e transportadoras a apoiar o aumento da procura. À medida que as perceções mudam e a confiança aumenta, o Azerbaijão pretende mostrar as suas paisagens diversificadas e a sua energia vibrante muito para além de Baku, reforçando a sua reputação como um destino acolhedor e dinâmico.

