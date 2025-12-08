Pete Hegseth diz que Alemanha é um "aliado exemplar"

No "Fórum de Defesa Nacional Reagan", na Califórnia, o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, descreveu surpreendentemente a Alemanha como um "aliado exemplar" - e abriu a perspetiva de um apoio especial à República Federal.

Os países que estão a expandir as suas capacidades militares - "como Israel, Coreia do Sul, Polónia, cada vez mais a Alemanha e os Estados Bálticos" - receberiam um apoio especial, explicou em Simi Valley.

Hegseth, que se descreveu a si próprio como o "Ministro da Guerra", combinou o seu reconhecimento com um aviso incisivo: os países da NATO que não contribuem para a defesa comum devem esperar consequências. O presidente Trump favorece claramente os parceiros que podem demonstrar os seus próprios esforços em matéria de política de segurança, sublinhou.

O seu elogio à Alemanha está relacionado com o recente acordo da NATO para aumentar maciçamente as despesas com a defesa. No seguimento da guerra na Ucrânia, os Estados-membros decidiram afetar, no futuro, pelo menos 3,5 por cento do produto interno bruto à defesa, complementado por mais 1,5 por cento para infra-estruturas relacionadas com a segurança. O governo alemão já se comprometeu com este objetivo.

Os sinais positivos de Berlim contrastam fortemente com os recentes tons mais críticos do governo dos EUA, liderado pelo presidente Donald Trump. Estes atingiram o seu ponto mais alto até à data com a publicação da nova estratégia de segurança .

O documento oficial descreve a Europa como um "continente em declínio". A administração Trump alerta para uma "crise civilizacional" na Europa devido a uma política de migração demasiado liberal.

Reações mistas à estratégia de segurança

No entanto, a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, reagiu calmamente às declarações dos EUA. Em entrevista à Euronews, explicou que os EUA continuam a ser o aliado mais importante da Europa, apesar das críticas ao atual rumo da UE. A Europa e os EUA devem "manter-se unidos", sublinhou Kallas.

Os especialistas alemães em política externa dos partidos do governo, por outro lado, expressaram a sua preocupação. Após a publicação da estratégia, vários deputados apelaram ao governo alemão para que se distanciasse mais claramente dos EUA.

Adis Ahmetovic, porta-voz de política externa do grupo parlamentar do SPD no Bundestag, advertiu o_Tagesspiegel:_ "O presidente Trump e sua equipa querem estabelecer um sistema autoritário em nosso continente na velocidade da luz - assim como nos EUA".

A CDU também fez duras críticas. "A Europa está a ser descrita de forma depreciativa e a tornar-se o objeto da política de poder dos EUA", disse o especialista em política externa da CDU, Roderich Kiesewetter. Isto significa que os EUA já não são um parceiro de valor, mas um ator que questiona a anterior ordem baseada em regras". "A Europa corre o risco de se tornar o objeto da influência Trumpista", disse.