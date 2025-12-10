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Gabinete dos Direitos Humanos da ONU em "modo de sobrevivência" com défice de 77 milhões de euros

Um homem empurra o seu pai para o hospital Shifa na Cidade de Gaza para fazer diálise, 14 de abril de 2025
Um homem empurra o seu pai para o hospital Shifa na Cidade de Gaza para fazer diálise, 14 de abril de 2025 Direitos de autor  Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Gavin Blackburn
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Muitas organizações das Nações Unidas, incluindo a Organização Mundial de Saúde e a Organização Internacional para as Migrações, reduziram as despesas este ano porque alguns doadores cortaram a ajuda externa.

O responsável pelos direitos humanos da ONU afirmou na quarta-feira que o seu gabinete enfrenta um défice de financiamento de 90 milhões de dólares (77 milhões de euros) este ano e que os cortes de pessoal ascenderão a cerca de 300 postos, ou seja, cerca de 15%, ao longo do ano.

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Volker Türk, o alto comissário da ONU para os direitos humanos, afirma que o gabinete sediado em Genebra está em "modo de sobrevivência" numa altura em que os principais doadores, incluindo o Reino Unido, a Finlândia, a França e os Estados Unidos, reduziram as suas contribuições.

"Os nossos recursos foram reduzidos, tal como o financiamento das organizações de defesa dos direitos humanos, incluindo a nível das bases em todo o mundo", disse Türk aos jornalistas no Dia dos Direitos Humanos.

"Estamos em modo de sobrevivência".

Volker Türk, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, fala aos meios de comunicação social em Genebra, 10 de dezembro de 2025
Volker Türk, Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, fala à imprensa em Genebra, 10 de dezembro de 2025 AP Photo

"O meu gabinete teve cerca de 90 milhões de dólares a menos do que precisávamos este ano, o que significa que cerca de 300 empregos foram perdidos e o trabalho essencial teve de ser cortado", em países como a Colômbia, Conga, Myanmar e Tunísia, disse ele, "numa altura em que as necessidades estão a aumentar".

O Gabinete dos Direitos Humanos tinha um orçamento aprovado pelos Estados-membros de 246 milhões de dólares (211 milhões de euros) para este ano, mas recebeu menos 67 milhões de dólares (57 milhões de euros), disse a porta-voz Marta Hurtado Gomez por e-mail.

Além disso, o gabinete tinha solicitado um financiamento extra-orçamental, ou voluntário, de 500 milhões de dólares (428 milhões de euros), mas recebeu metade desse montante.

Prevê-se que, até ao final do ano, tenha gasto 273 milhões de dólares (234 milhões de euros), o que significa um défice de mais 23 milhões de dólares (19 milhões de euros).

Muitas organizações das Nações Unidas, incluindo a Organização Mundial de Saúde, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados e a Organização Internacional para as Migrações, reduziram os postos de trabalho e as despesas este ano porque alguns dos principais doadores não pagaram integralmente as suas quotas ou reduziram a ajuda externa.

Crianças que sofrem de varíola aguardam tratamento numa clínica em Munigi, 19 de agosto de 2024
Crianças que sofrem de varíola esperam por tratamento numa clínica em Munigi, 19 de agosto de 2024 AP Photo

Essas outras organizações têm orçamentos anuais na ordem dos milhares de milhões e pessoal muito superior ao do gabinete dos direitos humanos.

"Todos nós somos afetados", disse Türk, acrescentando que o seu gabinete foi "desproporcionadamente afetado... no sentido em que se se corta o que já é muito escasso, e se se corta ainda mais, então, obviamente, isso tem um enorme impacto".

Depois de ter começado o ano com cerca de 2.000 funcionários, o gabinete dos direitos humanos já cortou 230 postos de trabalho este ano e espera-se que corte entre 70 e 80 até ao final de 2025.

Outras fontes • AP

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