Gabinete dos Direitos Humanos da ONU em "modo de sobrevivência" com défice de 77 milhões de euros

Muitas organizações das Nações Unidas, incluindo a Organização Mundial de Saúde e a Organização Internacional para as Migrações, reduziram as despesas este ano porque alguns doadores cortaram a ajuda externa.
O responsável pelos direitos humanos da ONU afirmou na quarta-feira que o seu gabinete enfrenta um défice de financiamento de 90 milhões de dólares (77 milhões de euros) este ano e que os cortes de pessoal ascenderão a cerca de 300 postos, ou seja, cerca de 15%, ao longo do ano.
Volker Türk, o alto comissário da ONU para os direitos humanos, afirma que o gabinete sediado em Genebra está em "modo de sobrevivência" numa altura em que os principais doadores, incluindo o Reino Unido, a Finlândia, a França e os Estados Unidos, reduziram as suas contribuições.
"Os nossos recursos foram reduzidos, tal como o financiamento das organizações de defesa dos direitos humanos, incluindo a nível das bases em todo o mundo", disse Türk aos jornalistas no Dia dos Direitos Humanos.
"Estamos em modo de sobrevivência".
"O meu gabinete teve cerca de 90 milhões de dólares a menos do que precisávamos este ano, o que significa que cerca de 300 empregos foram perdidos e o trabalho essencial teve de ser cortado", em países como a Colômbia, Conga, Myanmar e Tunísia, disse ele, "numa altura em que as necessidades estão a aumentar".
O Gabinete dos Direitos Humanos tinha um orçamento aprovado pelos Estados-membros de 246 milhões de dólares (211 milhões de euros) para este ano, mas recebeu menos 67 milhões de dólares (57 milhões de euros), disse a porta-voz Marta Hurtado Gomez por e-mail.
Além disso, o gabinete tinha solicitado um financiamento extra-orçamental, ou voluntário, de 500 milhões de dólares (428 milhões de euros), mas recebeu metade desse montante.
Prevê-se que, até ao final do ano, tenha gasto 273 milhões de dólares (234 milhões de euros), o que significa um défice de mais 23 milhões de dólares (19 milhões de euros).
Muitas organizações das Nações Unidas, incluindo a Organização Mundial de Saúde, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados e a Organização Internacional para as Migrações, reduziram os postos de trabalho e as despesas este ano porque alguns dos principais doadores não pagaram integralmente as suas quotas ou reduziram a ajuda externa.
Essas outras organizações têm orçamentos anuais na ordem dos milhares de milhões e pessoal muito superior ao do gabinete dos direitos humanos.
"Todos nós somos afetados", disse Türk, acrescentando que o seu gabinete foi "desproporcionadamente afetado... no sentido em que se se corta o que já é muito escasso, e se se corta ainda mais, então, obviamente, isso tem um enorme impacto".
Depois de ter começado o ano com cerca de 2.000 funcionários, o gabinete dos direitos humanos já cortou 230 postos de trabalho este ano e espera-se que corte entre 70 e 80 até ao final de 2025.