Agência de ajuda humanitária da ONU pede 28 mil milhões de euros para 2026 após corte nos apoios

Pessoas transportam sacos e caixas de alimentos e ajuda humanitária que foram descarregados de um comboio do Programa Alimentar Mundial que se dirigia para a cidade de Gaza, 16 de junho de 2025
Pessoas transportam sacos e caixas de alimentos e ajuda humanitária que foram descarregados de um comboio do Programa Alimentar Mundial que se dirigia para a cidade de Gaza, 16 de junho de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
Publicado a
Partilhar Close Button

Este ano, o sistema da ONU reduziu milhares de postos de trabalho, nomeadamente nas suas agências de migração e de refugiados, e o gabinete do secretário-geral António Guterres lançou uma revisão das operações.

O gabinete de coordenação da ajuda humanitária das Nações Unidas reduziu o seu apelo para o financiamento anual em 2026, depois de o apoio deste ano, principalmente dos governos ocidentais, ter caído para o nível mais baixo da última década.

O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (UNOCHA) disse na segunda-feira que procurava 33 mil milhões de dólares (28 mil milhões de euros) para ajudar cerca de 135 milhões de pessoas a fazer face às consequências de guerras, catástrofes climáticas, terramotos, epidemias e escassez de alimentos.

Este ano, recebeu 15 mil milhões de dólares (12 mil milhões de euros) de financiamento, o nível mais baixo da última década.

O gabinete diz que no próximo ano quer mais de 4,1 mil milhões de dólares (3,5 mil milhões de euros) para chegar a 3 milhões de pessoas nos territórios palestinianos, mais 2,9 mil milhões de dólares (2,4 mil milhões de euros) para o Sudão, onde se regista a maior crise de deslocados do mundo, e 2,8 mil milhões de dólares (2,4 mil milhões de euros) para um plano regional para a Síria.

"Em 2025, a fome aumentou. Os orçamentos para a alimentação foram reduzidos - mesmo quando a fome atingiu partes do Sudão e de Gaza. Os sistemas de saúde desmoronaram-se", afirmou o chefe do OCHA, Tom Fletcher.

Tom Fletcher, chefe da ajuda humanitária da ONU, informa os meios de comunicação social sobre a fome na Faixa de Gaza, em Genebra, a 22 de agosto de 2025
Tom Fletcher, chefe da ajuda das Nações Unidas, informa os meios de comunicação social sobre a fome na Faixa de Gaza, em Genebra, a 22 de agosto de 2025 AP Photo

"Os surtos de doenças aumentaram. Milhões de pessoas ficaram sem alimentos essenciais, cuidados de saúde e proteção. Os programas de proteção das mulheres e das raparigas foram reduzidos, centenas de organizações de ajuda fecharam".

O coordenador da ajuda da ONU procurou obter 47 mil milhões de dólares (40 mil milhões de euros) para este ano e tinha como objetivo ajudar 190 milhões de pessoas em todo o mundo.

Devido à redução do apoio, a ONU e os seus parceiros humanitários chegaram a menos 25 milhões de pessoas este ano do que em 2024.

O cansaço dos doadores surge no momento em que muitos países europeus ricos enfrentam ameaças de segurança de uma Rússia cada vez mais assertiva no seu flanco oriental e têm experimentado um crescimento económico sem brilho nos últimos anos, colocando novas tensões nos orçamentos governamentais e nos consumidores que pagam impostos para os sustentar.

"Sei que os orçamentos estão apertados neste momento. As famílias de todo o mundo estão sob pressão", disse Fletcher.

"Mas o mundo gastou 2,7 biliões de dólares (2,3 biliões de euros) em defesa no ano passado - em armas e armamento. E eu estou a pedir um pouco mais de 1% desse valor".

Este ano, o sistema da ONU reduziu milhares de postos de trabalho, nomeadamente nas agências de migração e de refugiados, e o gabinete do secretário-geral António Guterres lançou uma revisão das operações da ONU, que pode ou não produzir resultados concretos.

Fletcher, que responde perante Guterres, apelou a uma "transformação radical" da ajuda, reduzindo a burocracia, aumentando a eficiência e dando mais poder aos grupos locais.

Fletcher citou "conversas muito práticas e construtivas" quase diariamente com a administração Trump.

"Se eu quero envergonhar o mundo para que responda? Sem dúvida", disse Fletcher. "Mas também quero canalizar esse sentimento de determinação e raiva que temos como humanitários, que continuaremos a cumprir com o que recebemos."

Outras fontes • AP

