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Negociadores de paz da Arménia e do Azerbaijão apresentam plano de paz e corredor apoiado pelos EUA

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Numa entrevista exclusiva à Euronews, os principais negociadores da Arménia e do Azerbaijão explicaram publicamente como um processo de paz outrora impensável evoluiu para uma estratégia partilhada de estabilidade e transformação económica.

O presidente da Arménia, Armen Grigoryan, e o presidente do Azerbaijão, Hikmet Hajiyev, reuniram-se publicamente pela primeira vez e afirmaram à Euronews que o processo de paz lançado em 2020 se tornou "irreversível" e assenta numa confiança crescente.

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Apoiada pela UE e selada por um acordo mediado pelos EUA, a aproximação está agora a caminhar para a integração regional. Ambas as partes afirmam que os novos corredores económicos, incluindo a ligação de transportes planeada, apoiada pelos EUA, irão redefinir a conetividade euroasiática.

Os negociadores sublinharam que a paz passou a ser um compromisso entre gerações e que a cooperação, e não a rivalidade, guiará o futuro da região.

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