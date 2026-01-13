Guilherme Peixoto, o padre DJ português que enche igrejas e discotecas

De dia está no altar e à noite entra na cabina de DJ para animar gente por todo o mundo.
Guilherme Peixoto, padre português, de 51 anos, natural de Guimarães, é uma estrela global. Apesar do chamamento divino, o sacerdote, que exerce na Póvoa de Varzim, não dispensa uma boa festa e atua também como DJ.
Em novembro, esteve nas bocas do mundo por ter levado a música eletrónica a uma categral gótica na Eslováquia. “Numa altura em que o isolamento aumenta por entre a juventude, Peixoto é otimista sobre o poder da música eletrónica conseguir amplificar a mensagem do amor de Deus”, escreveu o jornal norte-americano The Washington Post a propósito da atuação do padre.
No último sábado, Guilherme deu novo espetáculo além-fronteiras, desta feita no Líbano. Depois de celebrar a eucaristia no campus da Universidade Católica de Beirute, assumiu os comandos da mesa de mistura de uma arena repleta de foliões.
Os shows do padre Guilherme combinam som, luzes e elementos sagrados como a pomba branca, símbolo do Espírito Santo e da paz, projetada nos ecrãs.
"A religião e a música sempre estiveram intimamente ligadas. Mesmo antes de Cristo, no Antigo Testamento, no Livro dos Salmos, está escrito: 'Cantai ao Senhor com todos os instrumentos'. Agora, a música eletrónica é o instrumento mais popular", explica o padre Guilherme, que diz que há muito a aprender nestas festas. Afinal, é aí que as pessoas dançam juntas e em paz, independentemente de religião ou etnia.
"Seria bom se isso pudesse ser continuado fora da discoteca", observa.
Guilherme tem recebido críticas pela aparência extravagante e pela atividade incomum para um sacerdote, mas responde que tem conseguido levar muita gente das pistas de dança para os bancos das igrejas.
O pároco luso conta 2,1 milhões de seguidores no TikTok, 516 mil seguidores no Facebook, 295 mil ouvintes por mês no Spotify e 93 mil subscritores no YouTube.