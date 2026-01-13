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Guilherme Peixoto, o padre DJ português que enche igrejas e discotecas

Padre Guilherme na cabine do DJ
Padre Guilherme na cabine do DJ Direitos de autor  Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved
Direitos de autor Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved
De Zoltan Siposhegyi & Euronews
Publicado a Últimas notícias
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De dia está no altar e à noite entra na cabina de DJ para animar gente por todo o mundo.

Guilherme Peixoto, padre português, de 51 anos, natural de Guimarães, é uma estrela global. Apesar do chamamento divino, o sacerdote, que exerce na Póvoa de Varzim, não dispensa uma boa festa e atua também como DJ.

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Em novembro, esteve nas bocas do mundo por ter levado a música eletrónica a uma categral gótica na Eslováquia. “Numa altura em que o isolamento aumenta por entre a juventude, Peixoto é otimista sobre o poder da música eletrónica conseguir amplificar a mensagem do amor de Deus”, escreveu o jornal norte-americano The Washington Post a propósito da atuação do padre.

No último sábado, Guilherme deu novo espetáculo além-fronteiras, desta feita no Líbano. Depois de celebrar a eucaristia no campus da Universidade Católica de Beirute, assumiu os comandos da mesa de mistura de uma arena repleta de foliões.

Os shows do padre Guilherme combinam som, luzes e elementos sagrados como a pomba branca, símbolo do Espírito Santo e da paz, projetada nos ecrãs.

"A religião e a música sempre estiveram intimamente ligadas. Mesmo antes de Cristo, no Antigo Testamento, no Livro dos Salmos, está escrito: 'Cantai ao Senhor com todos os instrumentos'. Agora, a música eletrónica é o instrumento mais popular", explica o padre Guilherme, que diz que há muito a aprender nestas festas. Afinal, é aí que as pessoas dançam juntas e em paz, independentemente de religião ou etnia.

"Seria bom se isso pudesse ser continuado fora da discoteca", observa.

Guilherme tem recebido críticas pela aparência extravagante e pela atividade incomum para um sacerdote, mas responde que tem conseguido levar muita gente das pistas de dança para os bancos das igrejas.

O pároco luso conta 2,1 milhões de seguidores no TikTok, 516 mil seguidores no Facebook, 295 mil ouvintes por mês no Spotify e 93 mil subscritores no YouTube.

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