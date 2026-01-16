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Avalanche em Ischgl, no Tirol: Corpo recuperado enquanto as buscas continuam

Pista em Ischgl, Áustria, quinta-feira, 26 de novembro de 2020. (AP Photo/Matthias Schrader)
Pista em Ischgl, Áustria, quinta-feira, 26 de novembro de 2020. (AP Photo/Matthias Schrader) Direitos de autor  Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
Direitos de autor Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
De Arnold KOKA
Publicado a Últimas notícias
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A família da vítima tinha-a dado como desaparecida na quinta-feira, depois de ela não ter regressado a casa. Na sexta-feira de manhã, foram efetuadas buscas em grande escala e o corpo foi recuperado.

Uma avalanche em Ischgl, no Tirol austríaco, fez uma vítima, segundo o jornal local Tiroler Tageszeitung.

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A avalanche terá ocorrido na quinta-feira à noite, não muito longe do teleférico Pardatschgratbahn, mas só foi detetada na sexta-feira de manhã pelos funcionários das pistas de esqui, que desencadearam operações de busca.

A operação de salvamento envolveu a polícia alpina, várias equipas de salvamento em montanha e uma unidade canina. A descoberta de um bastão de esqui permitiu localizar e recuperar o corpo da vítima, que se encontrava a uma altitude de quase 2500 metros. A identidade da pessoa não foi revelada.

Os familiares da vítima já tinham comunicado o seu desaparecimento à polícia austríaca, depois de esta não ter regressado a casa na quinta-feira à noite.

De momento, não é claro se há outras pessoas desaparecidas e as buscas no terreno continuam. O perigo de avalanche na zona é de grau três em cinco, mas o vento e as baixas temperaturas podem aumentar o risco de avalanche.

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