A família da vítima tinha-a dado como desaparecida na quinta-feira, depois de ela não ter regressado a casa. Na sexta-feira de manhã, foram efetuadas buscas em grande escala e o corpo foi recuperado.
Uma avalanche em Ischgl, no Tirol austríaco, fez uma vítima, segundo o jornal local Tiroler Tageszeitung.
A avalanche terá ocorrido na quinta-feira à noite, não muito longe do teleférico Pardatschgratbahn, mas só foi detetada na sexta-feira de manhã pelos funcionários das pistas de esqui, que desencadearam operações de busca.
A operação de salvamento envolveu a polícia alpina, várias equipas de salvamento em montanha e uma unidade canina. A descoberta de um bastão de esqui permitiu localizar e recuperar o corpo da vítima, que se encontrava a uma altitude de quase 2500 metros. A identidade da pessoa não foi revelada.
Os familiares da vítima já tinham comunicado o seu desaparecimento à polícia austríaca, depois de esta não ter regressado a casa na quinta-feira à noite.
De momento, não é claro se há outras pessoas desaparecidas e as buscas no terreno continuam. O perigo de avalanche na zona é de grau três em cinco, mas o vento e as baixas temperaturas podem aumentar o risco de avalanche.