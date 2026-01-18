Milhares de gronelandeses marcharam na capital Nuuk, no sábado, para se oporem ao interesse declarado do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em apoderar-se da ilha árctica.

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Os manifestantes empunharam cartazes de protesto, agitaram a bandeira nacional e gritaram "A Gronelândia não está à venda", apoiando a sua autonomia diante das ameaças crescentes de uma tomada de controlo pelos EUA.

No momento em que terminavam a sua caminhada do pequeno centro da cidade de Nuuk, capital da Gronelândia, até ao Consulado dos Estados Unidos, surgiu a notícia de que Trump tinha anunciado que iria aplicar uma taxa de 10% sobre os produtos de oito países europeus devido à sua oposição ao controlo da Gronelândia pelos Estados Unidos.

Trump disse que todos os produtos provenientes da Dinamarca, Suécia, Noruega, França, Alemanha, Holanda, Finlândia e Reino Unido estariam sujeitos a uma tarifa adicional de 10%, que poderia ser aumentada para 25% até junho, a ser paga até que "seja alcançado um acordo para a compra completa e total da Gronelândia".

O primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, fala durante um protesto contra a política de Trump em relação à Gronelândia, em frente ao consulado dos EUA em Nuuk, sábado, 17 de janeiro de 2026 Evgeniy Maloletka/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

"Pensei que este dia não podia piorar, mas acabou por piorar", disse Malik Dollerup-Scheibel. "Isso só mostra que ele não tem remorso por nenhum tipo de ser humano agora."

Trump disse há muito tempo que acha que Washington deveria possuir a ilha estrategicamente localizada e rica em minerais, um território autônomo da Dinamarca. Trump intensificou os seus apelos um dia depois da operação militar para depor o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro no início deste mês.

Dollerup-Scheibel, uma gronelandesa de 21 anos, e o primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, estiveram entre os que outros descreveram como o maior protesto da ilha, atraindo quase um quarto da população de Nuuk.

Outros organizaram comícios e marchas de solidariedade em todo o reino dinamarquês, incluindo em Copenhaga, bem como na capital do território inuit de Nunavut, no extremo norte do Canadá.

Uma mulher puxa os seus filhos num trenó durante um protesto contra a política de Trump em relação à Gronelândia, em frente ao consulado dos EUA em Nuuk, na Gronelândia, sábado, 17 de janeiro de 2026 Evgeniy Maloletka/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

"Isto é importante para o mundo inteiro", disse Elise Riechie, uma manifestante dinamarquesa que segurava bandeiras da Dinamarca e da Gronelândia em Copenhaga. "Há muitos países pequenos. Nenhum deles está à venda".

Em Nuuk, os gronelandeses de todas as idades ouviram canções tradicionais enquanto marchavam para o consulado.

Marie Pedersen, uma gronelandesa de 47 anos, disse que era importante trazer os filhos à manifestação "para lhes mostrar que podem falar".

"Queremos manter o nosso país, a nossa cultura e a nossa família em segurança", afirmou.

A sua filha de 9 anos, Alaska, criou o seu próprio cartaz "A Gronelândia não está à venda". A menina disse que os seus professores abordaram a controvérsia e ensinaram-lhe o que é a NATO na escola.

"Dizem-nos como nos devemos defender se estivermos a ser intimidados por outro país ou algo do género", disse.

Entretanto, Tom Olsen, um agente da polícia de Nuuk, disse que o protesto de sábado foi o maior que alguma vez viu na cidade.

"Espero que isto possa mostrar-lhe que estamos juntos na Europa", disse. "Não vamos cair sem lutar".

Uma rapariga grita durante um protesto contra a política de Trump em relação à Gronelândia, em frente ao consulado dos EUA em Nuuk, Gronelândia, sábado, 17 de janeiro de 2026 Evgeniy Maloletka/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Tillie Martinussen, ex-membro do parlamento da Gronelândia, disse que espera que a administração Trump "abandone esta ideia louca".

"Começaram por se apresentar como nossos amigos e aliados, que queriam tornar a Gronelândia melhor para nós do que os dinamarqueses", disse enquanto outros cantavam ao fundo. "E agora estão simplesmente a ameaçar-nos".

Trump manifestou pela primeira vez interesse em tomar posse do território no seu primeiro mandato como presidente. Esses apelos foram amplificados após o seu regresso à Sala Oval, em janeiro do ano passado.

Ganharam um peso significativo após a intervenção militar dos EUA na Venezuela, a 3 de janeiro, que derrubou e capturou o presidente Nicolás Maduro, numa ação que muitos países consideraram uma violação do direito internacional.

Trump manteve-se firme na sua posição, apesar da pressão europeia para abandonar a ambição. O Presidente dos EUA afirmou que a aquisição é essencial para fins de segurança nacional, sublinhando que a aquisição irá acontecer, quer a Europa "goste ou não".