Paris homenageia Mário Soares com um jardim e uma placa

Mário Soares em 2013
Mário Soares em 2013 Direitos de autor  Francisco Seco/AP
Direitos de autor Francisco Seco/AP
De Ricardo Figueira
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O "Jardim Mário Soares" fica na rue Pixérécourt, no 20º bairro da capital francesa. A presidente da Câmara parisiense Anne Hidalgo descerra, igualmente, uma placa no prédio onde o antigo presidente português viveu.

Quem passar pela rue Pixérécourt, no vigésimo bairro de Paris, junto ao número 46, vê um pequeno espaço verde, com alguns bancos e um parque infantil. Esse espaço tem agora o nome "Jardim Mário Soares". Foi assim que a presidente da Câmara Municipal da capital francesa, Anne Hidalgo, decidiu homenagear o antigo presidente e primeiro-ministro português e figura histórica do socialismo europeu (1924-2017), que viveu aqui durante quatro anos, entre 1970 e 1974, no exílio antes da revolução de 25 de abril.

Embora o jardim tenha esse nome desde o ano passado, a inauguração oficial é este sábado, na presença de Hidalgo, de familiares de Mário Soares e de um representante do Partido Socialista.

Related

No mesmo dia, o município descerra uma placa no número 17 do Boulevard Garibaldi, no 15º arrondissement, onde Mário Soares viveu.

Soares manteve até ao fim da vida uma ligação muito próxima com a capital francesa, onde deixou inúmeros amigos, sendo o mais famoso aquele que viria a tornar-se presidente francês em 1981, François Mitterrand, a quem Soares chamava afetuosamente mon ami Mitterrand. Os dois homens, que marcaram a vida política da Europa no século XX, foram chefes de Estado de Portugal e França durante uma boa parte dos anos 1980 e 1990.

