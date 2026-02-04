O presidente da Estónia, Alar Karis, disse à Euronews que continua confiante de que os Estados Unidos (EUA) respeitarão o Artigo 5.º da defesa coletiva da NATO, apesar da fase turbulenta que as relações transatlânticas atravessam sob a presidência de Donald Trump

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Desde o seu regresso à Casa Branca, no ano passado, o presidente norte-americano abalou os alicerces da relação entre os dois blocos, impondo tarifas à União Europeia e classificando a sua liderança como “fraca” e “em decadência”.

Ainda assim, Karis afirmou acreditar que Washington virá em auxílio da Europa se houver um ataque contra um país aliado. O Artigo 5.º é o pilar central da NATO e obriga os aliados a socorrerem-se mutuamente, partindo do princípio de que “um ataque contra um é um ataque contra todos”.

Sem o Artigo 5.º, analistas de defesa consideram que a NATO ficaria gravemente enfraquecida e praticamente inútil como aliança defensiva. Para apaziguar Trump, os aliados europeus aceitaram aumentar a despesa em defesa para 5% do PIB numa cimeira da NATO no verão passado

“Não estamos preocupados”, afirmou o presidente Karis, quando questionado sobre receios de que Washington esteja a recuar nos compromissos com a segurança coletiva, numa entrevista à Euronews à margem da Cimeira dos Governos Mundiais, no Dubai.

Ainda assim, Karis defendeu que a Europa não deve pôr à prova o Artigo 5.º e deve concentrar-se em reforçar as suas capacidades de defesa, considerando que o continente foi “ingénuo” ao relegar a sua segurança depois do colapso da União Soviética.

“Não queremos testar o Artigo 5.º, mas temos de estar preparados para nos defendermos”, afirmou.

“Depois da queda do Muro de Berlim, achámos que as guerras tinham acabado e que estávamos a progredir tão depressa, mas, se recuarmos na História, vemos uma história de milhares de anos de guerras”, acrescentou.

“Temos de estar preparados e fazer tudo para que não volte a acontecer. Ou pelo menos adiar essa situação”, advertiu o presidente estónio, em declarações à Euronews.

Veja a entrevista completa ao presidente da Estónia, Alar Karis, no programa The Europe Conversation