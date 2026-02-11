A propósito do Dia Europeu do 112, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) divulgou, na terça-feira, o áudio de uma chamada feita por um rapaz de nove anos, que salvou a mãe, desmaiada ao volante do carro, em Malpica do Tejo, Castelo Branco.

"Quando a vida colocou à prova a serenidade de um menino de apenas 9 anos, o Rodrigo respondeu com uma coragem e lucidez dignas de um verdadeiro herói. Dentro do carro, com a mãe subitamente inconsciente e os dois irmãos gémeos mais novos a seu lado, não hesitou: pegou no telefone e ligou 112", escreveu o INEM na descrição de uma publicação partilhada nas redes sociais.

"A sua calma e a colaboração exemplar com os serviços de emergência médica foram decisivas para que a ajuda chegasse a tempo", destaca o INEM, realçando a "importância de saber ligar" para o serviço de emergência.

No áudio divulgado, Rodrigo apresenta-se ao profissional do INEM que atendeu a chamada e diz que está a ligar por causa da mãe, que tem um problema no coração e usa um pacemaker.

"Olá! Eu chamo-me Rodrigo. A minha mãe que tem um problema aqui no coração e tem um pacemaker", começou por explicar a criança, respondendo depois às perguntas que lhe eram feitas. O menino confirmou que estava junto de uma paragem de autocarro em Malpica do Tejo, e que a mãe, de 35 anos, estava desmaiada.

Rodrigo, que estava com os irmãos mais novos de seis anos, ambos a dormir, no interior de um Ford Focus, conseguiu ligar os quatro piscas e manteve-se sempre em linha com o técnico do INEM até à chegada dos profissionais de saúde ao local.

O episódio teve um desfecho feliz. "A mãe do Rodrigo está bem. Foi assistida pela VMER e pelos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco", revelou o INEM no vídeo partilhado nas redes sociais.

Depois do susto, o técnico do INEM e elementos da corporação de bombeiros decidiram fazer uma surpresa ao rapaz, aparecendo na sua sala de aula.

"O Rodrigo foi um herói. Conseguiu descrever onde estava, deu pontos de referência, disse problemas de saúde da mãe. Fomos conseguindo partilhar informação com a viatura médica e com os bombeiros do que estava a acontecer em tempo real. E isto só foi possível por causa do que o Rodrigo nos transmitiu", afirmou no vídeo João Dias, o técnico de emergência pré-hospitalar que atendeu a chamada.