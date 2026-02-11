Donald Tusk: "nas atuais circunstâncias, a Polónia não irá aderir ao Conselho da Paz"

O chefe do governo polaco anunciou que a Embaixada da Polónia nos EUA tinha recebido um convite para a reunião inaugural do Conselho da Paz, agendada para 19 de fevereiro nos Estados Unidos.

Em reação, Donald Tusk afirmou o país não irá integrar o Conselho da Paz de Donald Trump, alegando alguma discordância com os princípios e objetivos da organização.

"Este é provavelmente o momento de afirmar de forma bastante inequívoca e clara que, nas circunstâncias atuais, no que diz respeito às regras, ao estatuto deste Conselho, aos objetivos diretos, principalmente relacionados com a reconstrução da Faixa de Gaza, certas dúvidas de natureza institucional quanto à forma deste Conselho fazem com que, nestas circunstâncias, a Polónia não adira aos trabalhos do Conselho para a Paz".

Donald Tusk acrescentou, no entanto, que o tema não está fechado. "Se as circunstâncias se alterarem e permitirem a participação nos trabalhos do Conselho, não excluímos qualquer hipótese", afirmou.

O primeiro-ministro polaco salientou ainda que, se o presidente do país, Karol Nawrocki, decidir participar na reunião como observador, o governo fornecer-lhe-á todos os materiais e orientações, sublinhando as boas relações entre a Polónia e os Estados Unidos.

"Estamos de acordo que a preservação das boas relações transatlânticas continuará a ser objeto de consenso político", afirmou o primeiro-ministro polaco.

Nawrocki negou Trump em Davos

A questão do Conselho da Paz foi um dos temas mais importantes do Fórum Económico Mundial de Davos deste ano. A iniciativa foi formalmente lançada e a questão de saber quais os países que iriam aderir atraiu muita atenção. Durante as discussões nos bastidores, Karol Nawrocki terá informado Donald Trump que não podia aderir ao Conselho porque era o guardião da Constituição.

"Eu sou o guardião da Constituição polaca", clarificou Nawrocki numa entrevista à Republika Television. "Todos os acordos internacionais a que a Polónia adere e que o presidente assina têm de passar pelo parlamento polaco, tem de haver uma resolução do Conselho de Ministros. Estou ciente das obrigações constitucionais e o presidente Donald Trump compreende isso muito bem".

Conselho da Paz de Trump: adesão de milhões de dólares

O Conselho da Paz é uma nova organização internacional iniciada por Donald Trump, inicialmente centrada na supervisão do processo de paz e na reconstrução pós-conflito da Faixa de Gaza, embora a sua carta não mencione explicitamente o território.

A organização tem sido controversa por várias razões.

A adesão permanente exige uma contribuição de mil milhões de dólares, com a estrutura a conferir a Trump (enquanto presidente) amplos poderes . Há quem receie a organização possa rivalizar com a ONU ou minar a ordem multilateral.

O presidente dos EUA defende-a, caracterizando-a como uma alternativa a instituições ineficazes, afirmando que a ONU "tem um potencial tremendo, mas não o está a utilizar".

Composição polémica do Conselho de Paz

Ao Conselho da Paz já se juntaram, entre outros, a Bielorrússia, a Arábia Saudita, Israel, a Turquia, a Hungria, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, a Indonésia, o Paquistão, o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Azerbaijão, a Albânia, a Bulgária, o Kosovo, Marrocos e o Vietname - países de diferentes regiões, muitas vezes com perfis políticos diferentes.

Em contrapartida, França, Suécia, Noruega, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Croácia, Eslováquia, Eslovénia e a Nova Zelândia, entre outros, recusaram-se a participar.

A aguardar uma decisão final estavam a Polónia, a China, a Ucrânia, a Itália, os Países Baixos, a Coreia do Sul, a Suíça, a Finlândia, Portugal, a Bélgica e o Vaticano, entre outros.

É significativo o facto de a Dinamarca não ter recebido um convite oficial (o que indica relações bilaterais tensas) e de o convite para o Canadá ter sido retirado.