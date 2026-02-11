Leite para bebés contaminado: aberta terceira investigação criminal após nova morte em França

No total, foram comunicadas às autoridades sanitárias três mortes de bebés no atual caso de leite contaminado com a toxina bacteriana cereulida. Depois de Angers e Bordéus, a terceira investigação diz respeito a Toulouse onde uma nova criança, que terá consumido leite dos lotes contaminados e retirados de circulação devido à presença da toxina, morreu, segundo revelo a unidade de investigação da Radio France.

"Até à data, não foi estabelecida qualquer prova científica de imputabilidade", sublinha o Ministério da Saúde, que acrescenta que estão em curso inquéritos judiciais sobre estes relatórios.

De acordo com o Ministério Público francês "foram recebidas cerca de cinquenta notificações das ARS, incluindo catorze hospitalizações por suspeita de consumo de lotes recolhidos. Destas catorze hospitalizações, foi confirmado o consumo de leite recolhido em oito delas, embora não tenha sido estabelecida qualquer relação causal com a toxina cereulida", é possível ler em comunicado. "Todas as crianças hospitalizadas já foram para casa".

No entanto, o Ministério pede aos pais cujos filhos tenham desenvolvido sintomas graves que exijam hospitalização que guardem as latas de leite num local seguro. Pedem também que façam uma denúncia na plataforma Signal Conso, um serviço online gerido pela Direção-Geral da Concorrência, do Consumo e da Repressão da Fraude (DGCCRF), especificando a marca e o número do lote.

O Ministério salienta que, se necessário, os produtos podem ser recolhidos pelos serviços públicos para análise.

Recolha sucessiva de lotes de leite em pó para bebés

O caso da fórmula infantil arrasta-se desde meados de dezembro.

Após a primeira recolha de dezenas de lotes de leite em pó para bebés por parte da Nestlé em cerca de sessenta países, devido à presença potencial de cereulida, uma série de recolhas semelhantes foram efetuadas em todo o mundo por fabricantes como a Danone e a Lactalis, bem como por pequenos intervenientes neste mercado em rápido crescimento.

No início de fevereiro, as autoridades europeias baixaram os limiares tolerados de cereulida, desencadeando uma nova vaga de recolhas.

A ONG Foodwatch e algumas famílias intentaram igualmente ações judiciais contra o governo e os fabricantes, acusados de terem demorado demasiado tempo a proceder às recolhas e a informar o público sobre o assunto.

França é o único país europeu que registou mortes na sequência do consumo do leite em causa. No entanto, noutros países foram registadas várias hospitalizações, incluindo cerca de trinta no Reino Unido, embora ainda não tenha sido estabelecida qualquer relação causal.