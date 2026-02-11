Trump diz que "insistiu" com Netanyahu para que os EUA continuem conversações com o Irão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se em privado com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca, na quarta-feira, e disse que insistiu para que as negociações com o Irão continuassem, uma vez que os Estados Unidos pressionam para um acordo nuclear com Teerão.

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Netanyahu passou quase três horas na Casa Branca, mas entrou e saiu sem ser visto pelos jornalistas e ele e Trump não responderam a perguntas.

Numa publicação posterior nas suas redes sociais, o presidente considerou o encontro "muito bom" e disse que "não se chegou a nada de definitivo, para além de eu ter insistido que as negociações com o Irão continuem para ver se é possível ou não consumar um acordo".

"Se for possível, informei o primeiro-ministro que isso será uma preferência", escreveu Trump. "Se não for possível, teremos de ver qual será o resultado."

E acrescentou: "Da última vez, o Irão decidiu que era melhor não fazer um acordo" e foi atingido por ataques aéreos dos EUA.

"Esperemos que desta vez sejam mais razoáveis e responsáveis", escreveu Trump.

Captura de ecrã da conta social Truth do Presidente dos EUA, Donald Trump Truth Social/@realDonaldTrump

Numa declaração, o gabinete de Netanyahu disse que o primeiro-ministro tinha discutido as negociações com o Irão, bem como os desenvolvimentos em Gaza e na região e que os dois tinham "concordado em continuar a sua estreita coordenação e relacionamento".

A visita foi a sexta de Netanyahu a Washington durante o segundo mandato de Trump e ocorre no momento em que os EUA e o Irão estão a projetar um otimismo cauteloso após manter conversas indiretas em Omã na sexta-feira sobre como abordar as negociações sobre o programa nuclear de Teerão.

Netanyahu quer mais nas negociações com o Irão

O gabinete de Netanyahu afirmou, antes da reunião, que o primeiro-ministro israelita queria que as conversações entre os EUA e o Irão incluíssem limites ao programa de mísseis balísticos de Teerão e ao apoio a grupos militantes como o Hamas e o Hezbollah.

"Apresentarei ao presidente a nossa perspetiva relativamente aos princípios destas negociações - os princípios essenciais que, na minha opinião, são importantes não só para Israel, mas para todos os que, em todo o mundo, desejam a paz e a segurança no Médio Oriente", afirmou Netanyahu na terça-feira, antes de deixar Israel.

Mas ainda não é clara a influência que Netanyahu terá sobre a abordagem de Trump em relação ao Irão.

Inicialmente, Trump ameaçou tomar medidas militares por causa da sangrenta repressão do Irão aos protestos nacionais contra a terrível economia do país, depois mudou para uma campanha de pressão nas últimas semanas para tentar levar Teerão a fazer um acordo sobre o seu programa nuclear.

O Irão ainda está a recuperar do conflito de 12 dias com Israel em junho, que incluiu uma série de ataques aéreos devastadores, incluindo o bombardeamento de várias instalações nucleares iranianas pelos EUA.

Trump afirmou repetidamente que os ataques dos EUA tinham "obliterado" as capacidades nucleares do Irão, embora o montante dos danos permaneça pouco claro.

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Fotografias de satélite captaram recentemente atividade perto das instalações nucleares, o que suscita a preocupação de que o Irão possa estar a tentar salvar ou avaliar os danos.

Há muito que Israel exige que o Irão ponha termo ao enriquecimento de urânio, reduza o seu programa de mísseis balísticos e corte os laços com os grupos militantes da região.

O Irão sempre rejeitou essas exigências, afirmando que só aceitaria alguns limites ao seu programa nuclear em troca de um alívio das sanções.

Washington reforçou as suas forças militares na região, enviando um porta-aviões, contratorpedeiros de mísseis guiados, meios de defesa aérea e outros para complementar a sua presença.

Os países árabes e islâmicos, incluindo a Turquia e o Qatar, têm instado ambas as partes a mostrar contenção, alertando para o facto de qualquer ataque ou retaliação poder ter consequências desestabilizadoras para uma região já tensa pela guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.

Uma bandeira iraniana em frente ao edifício do reator da central nuclear de Bushehr, 21 de agosto de 2010 AP Photo

Antes do conflito com Israel, o Irão tinha enriquecido urânio até 60% de pureza, um pequeno passo técnico que o afastava dos níveis de qualidade para armas.

Segundo a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), o Irão é o único país do mundo que enriquece urânio a esse nível e que não está armado com uma bomba.

O Irão tem vindo a recusar os pedidos da AIEA para inspecionar as instalações bombardeadas nos combates de junho.

Mesmo antes disso, o Irão tem restringido as inspeções da AIEA desde a decisão de Trump, em 2018, de retirar unilateralmente os EUA do acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais.