"A rendição não está em cima da mesa": Genebra recebe delegações dos EUA e do Irão

As delegações dos Estados Unidos e do Irão irão viajar até Genebra, na segunda-feira, para a segunda ronda de negociações indiretas, agendada para terça-feira, sobre a questão nuclear iraniana e, assim, concluir o que começaram há alguns dias na capital de Omã, Mascate.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, chefia a delegação e deverá encontrar-se com os seus homólogos de Omã e da Suíça, bem como com o diretor-geral da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, e outros funcionários antes do início das conversações.

Araqchi afirmou hoje que "ceder às ameaças não está em cima da mesa", referindo que irá realizar uma reunião em Genebra com especialistas nucleares e o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica para conduzir uma "discussão técnica aprofundada".

Acrescentou que chegou a Genebra com "ideias práticas" para chegar a um acordo "justo e equitativo", como parte dos esforços diplomáticos em curso sobre o programa nuclear.

A delegação dos EUA inclui o conselheiro sénior e genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, e o enviado especial Steve Whitcomb.

Embora ambos os lados tenham demonstrado uma abertura limitada ao diálogo, as suas declarações oficiais refletem a dificuldade em chegar a um acordo, com cada parte a manter exigências que o outro considera demasiado elevadas.

Omã desempenha o papel de mediador nas conversações, que se realizam em solo europeu, enquanto a Suíça tem um papel tradicional nas relações entre Teerão e Washington, representando os interesses dos EUA no Irão desde o corte das relações diplomáticas entre os dois países na sequência da crise dos reféns de 1980.

No domingo, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmou que Washington continua interessado em chegar a uma solução diplomática para pôr fim às divergências com Teerão, explicando que o recente destacamento militar dos EUA no Médio Oriente constitui uma "medida preventiva" para reforçar as defesas das instalações e dos interesses norte-americanos.

Rubio acrescentou, durante uma conferência de imprensa após reunir-se com o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, em Bratislava: "Ninguém conseguiu concluir um acordo bem-sucedido com o Irão, mas vamos tentar", salientando que a administração dos EUA está "focada nas negociações".

No entanto, Trump anunciou, na sexta-feira, o envio do USS Gerald R. Ford, o maior porta-aviões do mundo, das Caraíbas para o Médio Oriente, para se juntar a outros recursos militares com os quais Washington reforçou a sua presença na região. Disse também que uma mudança de poder no Irão "seria a melhor coisa que poderia acontecer".

Netanyahu: "Pedimos a Trump para retirar material enriquecido do Irão"

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que se reuniu com Trump em Washington esta semana, defende um acordo que não se limite ao programa nuclear, mas que inclua também a neutralização do programa de mísseis balísticos do Irão e o fim do apoio ao que descreveu como "grupos proxy", como o Hamas na Faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano.

No discurso de domingo, Netanyahu afirmou que qualquer acordo entre os EUA e o Irão deve garantir que "todo o material enriquecido deve sair do Irão".

O presidente dos EUA ameaçou inicialmente com uma ação militar devido à alegada repressão dos protestos internos por parte de Teerão, no mês passado, antes de passar a uma campanha de pressão destinada a levar o Irão a chegar a um acordo sobre o seu programa nuclear.

Em Teerão, existe cautela quanto ao resultado da nova ronda de conversações, especialmente porque as negociações anteriores não impediram Israel de lançar ataques contra o Irão, o que levou a uma guerra de 12 dias em junho, na qual os EUA participaram mais tarde, bombardeando instalações nucleares iranianas.

A agência noticiosa Tasnim citou Ibrahim Rezaei, membro da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano, que afirmou que o seu país "não está muito otimista" devido ao que descreveu como os precedentes de Washington na "violação de acordos". Rezaei sublinhou ainda que Teerão não irá discutir o fim do enriquecimento de urânio ou a retirada das suas reservas de urânio enriquecido, sublinhando que as conversações não irão incluir o programa de mísseis ou questões regionais.