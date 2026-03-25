Os Estados Unidos e o Irão continuam envolvidos em conversações de paz, afirmou Karoline Leavitt, apesar de os meios de comunicação social estatais iranianos terem afirmado que Teerão rejeitou o plano de Washington para pôr fim à guerra.
O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, está pronto para "lançar o inferno" sobre o Irão se Teerão não aceitar um acordo para acabar com a guerra no Médio Oriente, avisou a Casa Branca na quarta-feira.
"Se o Irão não aceitar a realidade do momento atual, se não compreender que foi derrotado militarmente e que vai continuar a sê-lo, o presidente Trump vai garantir que será atingido com mais força do que alguma vez foi", disse a secretária de imprensa Karoline Leavitt num briefing.
"O presidente Trump não faz bluff e está preparado para lançar o inferno. O Irão não deve calcular mal novamente", avisou.
"Os Estados Unidos e o Irão ainda estão envolvidos em conversações de paz", disse Leavitt, apesar de a comunicação social estatal iraniana ter dito que Teerão rejeitou o plano de Washington para acabar com a guerra.
"As conversações continuam. São produtivas", disse Leavitt, acrescentando que havia "elementos de verdade" nos relatos de imprensa sobre os pormenores de um plano de 15 pontos dos EUA que estabelecia exigências a Teerão.
Os comentários de Leavitt surgem depois de o Irão ter rejeitado um plano dos EUA para fazer uma pausa na guerra, na quarta-feira, e ter lançado mais ataques contra Israel e os países do Golfo.
"O Irão respondeu negativamente a uma proposta americana destinada a pôr fim à guerra imposta em curso", disse o funcionário à estação de televisão estatal iraniana em língua inglesa, Press TV.
"O fim da guerra ocorrerá quando o Irão decidir que deve terminar, não quando (o presidente dos EUA, Donald) Trump prevê a sua conclusão", acrescentou.
Anteriormente, dois funcionários do Paquistão descreveram a proposta de forma ampla, dizendo que abordava o alívio das sanções, um retrocesso do programa nuclear do Irão, limites aos mísseis e a reabertura do Estreito de Ormuz, através do qual um quinto do petróleo mundial é transportado.
Um funcionário egípcio envolvido nos esforços de mediação considerou o acordo "abrangente" e disse que também inclui restrições ao apoio do Irão a grupos armados.
Os mediadores estão a insistir em possíveis conversações pessoais entre o Irão e os EUA, talvez já na sexta-feira, no Paquistão, disseram as autoridades egípcias e paquistanesas.
Trump disse que os EUA estão "em negociações neste momento" e que os participantes incluíam o enviado especial Steve Witkoff, o seu genro Jared Kushner, o secretário de Estado Marco Rubio e o vice-presidente JD Vance.
Não revelou com quem do Irão estão em contacto, mas disse que "o outro lado, posso dizer-vos, gostaria de fazer um acordo."
A contraproposta do Irão
A Press TV apresentou o plano de cinco pontos do próprio regime, apresentado pelo funcionário que rejeitou a proposta dos EUA.
O plano incluía a cessação dos assassinatos dos seus funcionários, meios para garantir que não seja travada outra guerra contra o Irão, reparações pela guerra, fim das hostilidades e o "exercício da soberania do Irão sobre o Estreito de Ormuz".
Estas medidas, em particular as reparações e a continuação do bloqueio do Estreito de Ormuz, serão provavelmente inaceitáveis para a Casa Branca, uma vez que o fornecimento de energia a nível mundial continua a ser afetado pela guerra.
Quaisquer conversações entre os EUA e o Irão enfrentariam desafios monumentais, e também não é claro quem no governo iraniano tem autoridade para negociar ou estaria disposto a fazê-lo, uma vez que Israel prometeu continuar a matar os líderes do país.
Teerão disse que continua a ser muito cauteloso com os EUA, que lançaram ataques ao Irão duas vezes durante a administração Trump, incluindo os ataques de 28 de fevereiro que iniciaram a atual guerra.
"Temos uma experiência muito catastrófica com a diplomacia dos EUA", disse o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, ao India Today na terça-feira.