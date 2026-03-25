O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, está pronto para "lançar o inferno" sobre o Irão se Teerão não aceitar um acordo para acabar com a guerra no Médio Oriente, avisou a Casa Branca na quarta-feira.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

"Se o Irão não aceitar a realidade do momento atual, se não compreender que foi derrotado militarmente e que vai continuar a sê-lo, o presidente Trump vai garantir que será atingido com mais força do que alguma vez foi", disse a secretária de imprensa Karoline Leavitt num briefing.

"O presidente Trump não faz bluff e está preparado para lançar o inferno. O Irão não deve calcular mal novamente", avisou.

"Os Estados Unidos e o Irão ainda estão envolvidos em conversações de paz", disse Leavitt, apesar de a comunicação social estatal iraniana ter dito que Teerão rejeitou o plano de Washington para acabar com a guerra.

"As conversações continuam. São produtivas", disse Leavitt, acrescentando que havia "elementos de verdade" nos relatos de imprensa sobre os pormenores de um plano de 15 pontos dos EUA que estabelecia exigências a Teerão.

Os comentários de Leavitt surgem depois de o Irão ter rejeitado um plano dos EUA para fazer uma pausa na guerra, na quarta-feira, e ter lançado mais ataques contra Israel e os países do Golfo.

"O Irão respondeu negativamente a uma proposta americana destinada a pôr fim à guerra imposta em curso", disse o funcionário à estação de televisão estatal iraniana em língua inglesa, Press TV.

"O fim da guerra ocorrerá quando o Irão decidir que deve terminar, não quando (o presidente dos EUA, Donald) Trump prevê a sua conclusão", acrescentou.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, fala com os jornalistas na Sala de Imprensa James Brady, na Casa Branca, 25 de março de 2026 AP Photo

Anteriormente, dois funcionários do Paquistão descreveram a proposta de forma ampla, dizendo que abordava o alívio das sanções, um retrocesso do programa nuclear do Irão, limites aos mísseis e a reabertura do Estreito de Ormuz, através do qual um quinto do petróleo mundial é transportado.

Um funcionário egípcio envolvido nos esforços de mediação considerou o acordo "abrangente" e disse que também inclui restrições ao apoio do Irão a grupos armados.

Os mediadores estão a insistir em possíveis conversações pessoais entre o Irão e os EUA, talvez já na sexta-feira, no Paquistão, disseram as autoridades egípcias e paquistanesas.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, fala na Sala Oval da Casa Branca, 24 de março de 2026 AP Photo

Trump disse que os EUA estão "em negociações neste momento" e que os participantes incluíam o enviado especial Steve Witkoff, o seu genro Jared Kushner, o secretário de Estado Marco Rubio e o vice-presidente JD Vance.

Não revelou com quem do Irão estão em contacto, mas disse que "o outro lado, posso dizer-vos, gostaria de fazer um acordo."

A contraproposta do Irão

A Press TV apresentou o plano de cinco pontos do próprio regime, apresentado pelo funcionário que rejeitou a proposta dos EUA.

O plano incluía a cessação dos assassinatos dos seus funcionários, meios para garantir que não seja travada outra guerra contra o Irão, reparações pela guerra, fim das hostilidades e o "exercício da soberania do Irão sobre o Estreito de Ormuz".

Estas medidas, em particular as reparações e a continuação do bloqueio do Estreito de Ormuz, serão provavelmente inaceitáveis para a Casa Branca, uma vez que o fornecimento de energia a nível mundial continua a ser afetado pela guerra.

Quaisquer conversações entre os EUA e o Irão enfrentariam desafios monumentais, e também não é claro quem no governo iraniano tem autoridade para negociar ou estaria disposto a fazê-lo, uma vez que Israel prometeu continuar a matar os líderes do país.

Teerão disse que continua a ser muito cauteloso com os EUA, que lançaram ataques ao Irão duas vezes durante a administração Trump, incluindo os ataques de 28 de fevereiro que iniciaram a atual guerra.

"Temos uma experiência muito catastrófica com a diplomacia dos EUA", disse o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, ao India Today na terça-feira.