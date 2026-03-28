A polícia francesa evitou um suposto atentado bombista à porta de um banco norte-americano em Paris na madrugada de sábado, detendo um homem que estava prestes a acionar um engenho explosivo improvisado, disseram à AFP fontes próximas da investigação.

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O incidente ocorreu por volta das 3h30 (1h30 GMT) em frente a um edifício do Bank of America na rue de la Boétie, no chique 8º arrondissement, a poucas ruas dos Campos Elísios.

O homem foi detido pouco antes das 3h30 da manhã, quando os polícias da BAC (Brigada Anti-crime), encarregados da proteção do edifício, viram um homem, de isqueiro na mão, preparar-se para fazer explodir o seu engenho, composto por uma lata de 5 litros de líquido, provavelmente hidrocarboneto, e uma carga constituída por um foguete com cerca de 650 g de pólvora explosiva, segundo uma das fontes citadas pela AFP.

De acordo com o Le Parisien, (fonte em francês)o suspeito detido estava acompanhado por uma segunda pessoa que fugiu quando a polícia se aproximou. Aos agentes que o detiveram, explicou que tinha sido abordado no Snapchat e que lhe tinham pago 600 euros para preparar esta ação, além de ter sido deixado no local por alguém num carro.

Segundo o ministro do Interior, Laurent Núñez, a investigação prossegue sob a autoridade da Procuradoria Nacional Antiterrorista e foi confiada à Direção da Polícia Judiciária da Polícia Municipal e à DGSI.

O laboratório central da sede da polícia de Paris foi encarregado de analisar o líquido suspeito.

Num comunicado de imprensa, a Procuradoria Nacional Antiterrorista anunciou a abertura de um inquérito de flagrante delito por "tentativa de dano por fogo ou por meios perigosos no âmbito de uma ação terrorista", "fabrico de um engenho incendiário ou explosivo no âmbito de uma ação terrorista", "posse e transporte de um engenho incendiário ou explosivo com vista à preparação de um dano perigoso, no âmbito de uma ação terrorista", "associação criminosa terrorista".

Desde o início dos ataques israelo-americanos contra o Irão, no final de fevereiro, o Ministro do Interior apelou à "vigilância" das forças de segurança do país, uma vez que as autoridades receiam eventuais repercussões do conflito em França.