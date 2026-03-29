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Dois drones não identificados caem no sudeste da Finlândia numa "suspeita violação territorial"

Soldados finlandeses operam um drone na área de treino de Rovajaervi, durante os exercícios árcticos da NATO Cold Response em Rovaniemi, Finlândia, terça-feira, 17 de março de 2026
Soldados finlandeses operam um drone na área de treino de Rovajaervi, durante os exercícios árcticos da NATO Cold Response em Rovaniemi, Finlândia, terça-feira, 17 de março de 2026 Direitos de autor  AP Photo/Aino Vaananen
Direitos de autor AP Photo/Aino Vaananen
De Malek Fouda
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O primeiro-ministro finlandês diz que se tratam, provavelmente, de drones ucranianos que se extraviaram devido à interferência russa nos sinais. Helsínquia afirma que Kiev tem vindo a realizar ataques com drones em territórios russos ao longo dos mais de 1.300 km de fronteira com a Finlândia.

Dois drones não identificados despenharam-se perto da cidade de Kouvola, no sul da Finlândia, no domingo, no que o Ministério da Defesa do país considera ser uma "suspeita de violação territorial".

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O primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, afirma que poderão ter sido drones ucranianos errantes.

"Os drones entraram no território da Finlândia. Levamos isto muito a sério", afirmou o ministro da Defesa, Antti Hakkanen, em comunicado, acrescentando que as autoridades de segurança foram enviadas para o local para investigar o incidente.

Em declarações à emissora estatal finlandesa Yle, Orpo disse que é "provável que se tratem de drones ucranianos, mas isso será investigado e anunciado mais tarde".

O primeiro-ministro da Finlândia, Petteri Orpo, informa os meios de comunicação social na Cimeira do Flanco Oriental na Casa das Propriedades em Helsínquia, Finlândia, terça-feira, 16 de dezembro de 2025
O primeiro-ministro da Finlândia, Petteri Orpo, informa os meios de comunicação social na Cimeira do Flanco Oriental na Casa das Propriedades em Helsínquia, Finlândia, terça-feira, 16 de dezembro de 2025 Sergei Grits/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

O primeiro-ministro finlandês observou que a Ucrânia realizou recentemente ataques a territórios russos ao longo dos 1 340 quilómetros de fronteira com a Finlândia. A investigação está a ser efetuada, sendo que o Kremlin pode ter bloqueado os sinais dos drones ucranianos.

Hakkanen disse que a investigação está em curso "e mais detalhes serão fornecidos assim que a informação for verificada".

De acordo com o Ministério da Defesa finlandês, "foram observados alguns objetos lentos a voar baixo no espaço aéreo finlandês, na zona marítima e no sudeste da Finlândia, no domingo de manhã". A força aérea enviou um caça F/A-18 Hornet para uma missão de identificação, acrescentou.

"Um drone caiu a norte de Kouvola e outro drone a leste de Kouvola. A polícia isolou as zonas para prosseguir a investigação", sublinhou o ministério.

Outras fontes • AFP

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