Dois drones não identificados despenharam-se perto da cidade de Kouvola, no sul da Finlândia, no domingo, no que o Ministério da Defesa do país considera ser uma "suspeita de violação territorial".

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O primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, afirma que poderão ter sido drones ucranianos errantes.

"Os drones entraram no território da Finlândia. Levamos isto muito a sério", afirmou o ministro da Defesa, Antti Hakkanen, em comunicado, acrescentando que as autoridades de segurança foram enviadas para o local para investigar o incidente.

Em declarações à emissora estatal finlandesa Yle, Orpo disse que é "provável que se tratem de drones ucranianos, mas isso será investigado e anunciado mais tarde".

O primeiro-ministro da Finlândia, Petteri Orpo, informa os meios de comunicação social na Cimeira do Flanco Oriental na Casa das Propriedades em Helsínquia, Finlândia, terça-feira, 16 de dezembro de 2025 Sergei Grits/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

O primeiro-ministro finlandês observou que a Ucrânia realizou recentemente ataques a territórios russos ao longo dos 1 340 quilómetros de fronteira com a Finlândia. A investigação está a ser efetuada, sendo que o Kremlin pode ter bloqueado os sinais dos drones ucranianos.

Hakkanen disse que a investigação está em curso "e mais detalhes serão fornecidos assim que a informação for verificada".

De acordo com o Ministério da Defesa finlandês, "foram observados alguns objetos lentos a voar baixo no espaço aéreo finlandês, na zona marítima e no sudeste da Finlândia, no domingo de manhã". A força aérea enviou um caça F/A-18 Hornet para uma missão de identificação, acrescentou.

"Um drone caiu a norte de Kouvola e outro drone a leste de Kouvola. A polícia isolou as zonas para prosseguir a investigação", sublinhou o ministério.