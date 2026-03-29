Domingo de Ramos: Papa Leão XIV diz que Deus não ouve quem faz a guerra

Papa Leão XIV iniciou na manhã de domingo as celebrações da Semana Santa com uma oração na Praça de São Pedro. Dezenas de milhares de fiéis encheram a Praça de São Pedro e as colunatas do Vaticano para assistir à missa do Santo Padre. Muitos levaram ramos de oliveira e palmas para a bênção durante a celebração.

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"Olhamos para Jesus, que se apresenta como Rei da paz, enquanto à sua volta se prepara a guerra. Ele, que permanece firme na mansidão, enquanto os outros se agitam na violência. Ele, que se oferece como uma carícia para a humanidade**, enquanto outros empunham espadas e paus.** Ele, que é a luz do mundo, enquanto as trevas estão prestes a cobrir a terra. Ele, que veio trazer a vida, enquanto se completa o plano para o condenar à morte", disse o Pontífice ao celebrar a missa, num claro aviso em relação às guerras em curso.

"Irmãos, irmãs, este é o nosso Deus: Jesus, Rei da paz. Um Deus que recusa a guerra, que ninguém pode usar para justificar a guerra, que não escuta a oração de quem faz a guerra e a rejeita, dizendo: 'Mesmo que multiplicásseis as vossas orações, eu não vos escutaria: as vossas mãos estão manchadas de sangue'", acrescentou Leão XIV.

Papa Leão XIV apela: "Depõem as armas, lembrem-se de que sois irmãos"

"Ao olhar para Ele, que foi crucificado por nós, vemos os crucificados da humanidade. Nas suas chagas vemos as feridas de tantas mulheres e de tantos homens de hoje. No seu último grito dirigido ao Pai ouvimos o choro de quem está abatido, de quem está sem esperança, de quem está doente, de quem está só", continuou Leão XIV, ao celebrar a missa no adro de São Pedro. "E sobretudo sentimos o gemido de dor de todos os que são oprimidos pela violência e de todas as vítimas da guerra".

"Cristo, Rei da paz, continua a clamar da sua cruz: Deus é amor! Tende piedade! Depõem as armas, lembrem-se de que sois irmãos!", foi o apelo sentido de Leão XIV.

No final da celebração, Papa Leão XIV percorreu a Praça entre os fiéis, oferecendo bênçãos e saudando as crianças. Ao regressar ao interior do Vaticano, um grupo de peregrinos espanhóis gritou: "Vemo-nos em breve em Espanha!". O Papa, que se deslocará a Espanha no início de junho, sorriu e saudou-os.

Leão XIV pede: "Rezemos por quem não pode celebrar os ritos destes dias santos"

Mais tarde, durante o Angelus, Papa Leão XIV voltou a lançar um apelo à paz no Médio Oriente. "Caros irmãos e irmãs, no início da Semana Santa, estamos mais do que nunca próximos, em oração, dos cristãos do Médio Oriente, que sofrem as consequências de um conflito atroz e, em muitos casos, não podem viver plenamente os ritos destes dias santos". Enquanto o Papa pronunciava estas palavras, chegou de Jerusalém a notícia de que a polícia israelita deteve o cardeal Pizzaballa e o reverendíssimo Ieplo, impedindo-os de celebrar a missa no Santo Sepulcro, em Jerusalém.

"Precisamente enquanto a Igreja contempla o mistério da Paixão do Senhor, não podemos esquecer quantos hoje participam de forma real no seu sofrimento. A sua provação interpela a consciência de todos. Elevemos a nossa súplica ao Príncipe da paz, para que sustente os povos feridos pela guerra e abra caminhos concretos de reconciliação e de paz", afirmou o Pontífice.

"Desejo também confiar ao Senhor os marítimos que são vítimas da guerra: rezo pelos mortos, pelos feridos e pelos seus familiares. Terra, céu e mar foram criados para a vida e para a paz! E rezemos por todos os migrantes mortos no mar, em particular pelos que perderam a vida nos últimos dias ao largo da ilha de Creta", acrescentou ainda Leão XIV.

Programa da Semana Santa

A semana que conduz à Páscoa terá o Pontífice empenhado em várias atividades. Na quinta-feira, 2 de abril, preside à missa do Crisma, às 9h30, na basílica de São Pedro, enquanto às 17h30, na basílica de São João de Latrão, se realizará a missa vespertina da Ceia do Senhor.

Na sexta-feira, 3 de abril, o Papa celebrará a Paixão do Senhor, às 17h00, na basílica de São Pedro, enquanto às 21h15 terá lugar a tradicional via-sacra no Coliseu, no final da qual Leão XIV dará a bênção apostólica.

Às 21h00 de sábado, 4 de abril, começará, em São Pedro, a vigília pascal, enquanto às 10h15 de domingo, 5 de abril, está prevista a missa de Páscoa em São Pedro. Segue-se, ao meio-dia, a bênção Urbi et Orbi.