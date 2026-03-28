O Papa Leão XIV exortou os residentes do rico principado do Mónaco a utilizarem os seus recursos para promover o bem no mundo. O pontífice tornou-se o primeiro chefe da Igreja Católica a visitar o território desde o Papa Paulo III no século XVI.
No sábado, o Papa Leão XIV exortou os residentes do principado cosmopolita mediterrânico do Mónaco a utilizarem a sua riqueza, influência e fé católica para o bem, especialmente para defenderem os ensinamentos católicos sobre a proteção da santidade da vida.
O Pontífice fez uma viagem de um dia ao extravagante enclave, tornando-se o primeiro Papa a visitá-lo desde Paulo III em 1538.
Enquanto um canhão disparava numa saudação cerimonial, o Príncipe Alberto e a Princesa Charlene encontraram-se com Leão no heliporto do Mónaco, junto à costa da marina que alberga os mega iates dos ricos e famosos.
No palácio, os membros da família real aguardavam o Papa no pátio, as mulheres vestidas de preto e com toucas de renda. Charlene vestiu-se de branco - um privilégio protocolar concedido pelo Vaticano aos soberanos reais católicos quando se encontram com papas, conhecido em termos diplomáticos como "le privilège du blanc".
Na sua saudação inicial, feita da varanda do palácio, o Papa Leão XIV instou o Mónaco a utilizar a sua riqueza, influência e "dom da pequenez" para o bem. Era importante, disse ele, "especialmente num momento histórico em que a exibição de poder e a lógica da opressão estão a prejudicar o mundo e a pôr em risco a paz".
Falando em francês mais tarde na catedral, o pontífice exortou os católicos do Mónaco a difundir a sua fé "para que a vida de cada homem e mulher possa ser defendida e promovida desde a conceção até à morte natural".
Estes termos são utilizados pelo Vaticano para se referir ao ensino católico que se opõe ao aborto e à eutanásia.
O Mónaco é um dos poucos países europeus onde o catolicismo é a religião oficial do Estado. O Príncipe Alberto recusou recentemente uma proposta para legalizar o aborto no território, invocando o importante papel que o catolicismo desempenha na sociedade monegasca.
A decisão foi em grande parte simbólica, uma vez que o aborto é um direito constitucional em França, que rodeia o principado costeiro de 2,2 quilómetros quadrados.
Ao recusar-se a permiti-lo no Mónaco, Alberto juntou-se a outros membros da realeza católica europeia que tomaram uma posição semelhante ao longo dos anos para defender a doutrina católica num continente cada vez mais secular.
A visita de um dia do Papa Leão XIV incluiu um encontro com a comunidade católica do Mónaco na catedral e uma missa no estádio Luís II. A população do Mónaco, de 38.000 habitantes, é fortemente católica e multinacional, sendo que apenas um quinto da população é efetivamente cidadão do principado.